EQS-Adhoc: Continental AG: Continental AG vor Abschluss eines Vertrags zur Veräußerung des Unternehmensbereichs ContiTech

EQS-Ad-hoc: Continental AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen

Continental AG: Continental AG vor Abschluss eines Vertrags zur Veräußerung des Unternehmensbereichs ContiTech



03.07.2026 / 16:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hannover, 3. Juli 2026. In Reaktion auf aktuelle Medienberichterstattung erklärt die Continental AG, dass sie sich kurz vor Abschluss eines Vertrags zur Veräußerung des Unternehmensbereichs ContiTech an Lone Star Funds befindet.

Vorstand und Aufsichtsrat der Continental AG haben dem Abschluss eines Kaufvertrages auf Basis einer Unternehmensbewertung von 4 Milliarden Euro zuzüglich möglicher erfolgsabhängiger Komponenten in Höhe von bis zu 250 Millionen Euro in den Folgejahren zugestimmt.

Eine bindende Vereinbarung über den Verkauf ist aktuell noch nicht geschlossen worden.

Kontakt:

Mitteilende Person: Max Westmeyer, Leiter Investor Relations

Ende der Insiderinformation

03.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Continental AG Continental-Plaza 1 30175 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0)511 938-13650 Fax: +49 (0)511 938-1080 E-Mail: ir@conti.de Internet: www.Continental.com ISIN: DE0005439004 WKN: 543900 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX EQS News ID: 2360100

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2360100 03.07.2026 CET/CEST