EQS-Adhoc: Continental AG: Continental AG vor Abschluss eines Vertrags zur Veräußerung des Unternehmensbereichs ContiTech

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EQS-Ad-hoc: Continental AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
Continental AG: Continental AG vor Abschluss eines Vertrags zur Veräußerung des Unternehmensbereichs ContiTech

03.07.2026 / 16:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hannover, 3. Juli 2026. In Reaktion auf aktuelle Medienberichterstattung erklärt die Continental AG, dass sie sich kurz vor Abschluss eines Vertrags zur Veräußerung des Unternehmensbereichs ContiTech an Lone Star Funds befindet.

Vorstand und Aufsichtsrat der Continental AG haben dem Abschluss eines Kaufvertrages auf Basis einer Unternehmensbewertung von 4 Milliarden Euro zuzüglich möglicher erfolgsabhängiger Komponenten in Höhe von bis zu 250 Millionen Euro in den Folgejahren zugestimmt.

Eine bindende Vereinbarung über den Verkauf ist aktuell noch nicht geschlossen worden.

Kontakt:

Mitteilende Person: Max Westmeyer, Leiter Investor Relations

Ende der Insiderinformation

03.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Continental AG
Continental-Plaza 1
30175 Hannover
Deutschland
Telefon:+49 (0)511 938-13650
Fax:+49 (0)511 938-1080
E-Mail:ir@conti.de
Internet:www.Continental.com
ISIN:DE0005439004
WKN:543900
Indizes:DAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX
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2360100 03.07.2026 CET/CEST

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