EQS-AFR: freenet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: freenet AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
freenet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

03.07.2026 / 11:16 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die freenet AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://www.freenet.ag/investor-relations/publikationen/index.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://www.freenet.ag/en/investor-relations/publications/index.html

03.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:freenet AG
Hollerstraße 126
24782 Büdelsdorf
Deutschland
Internet:www.freenet.ag
Ende der MitteilungEQS News-Service

2359906 03.07.2026 CET/CEST

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