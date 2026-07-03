EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AIC Androsch International Management Consulting GmbH, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.07.2026 / 14:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: AIC Androsch International Management Consulting GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Georg
Nachname(n): Riedl
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

b) LEI
529900EVOKN4LCCD9321 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000969985

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
200 EUR 277.346 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
200 EUR 277.346 Stück

e) Datum des Geschäfts
30.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


03.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Internet: www.ats.net

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105916  03.07.2026 CET/CEST

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