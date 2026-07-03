EQS-HV: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Dividendenbekanntmachung

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EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Dividendenbekanntmachung

03.07.2026 / 17:48 CET/CEST
Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News
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AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Wien, FN99489h

ISIN AT000AGRANA3

Dividendenbekanntmachung

Die 39. ordentliche Hauptversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft vom 3. Juli 2026 hat beschlossen, für das Geschäftsjahr vom 1. März 2025 bis zum 28. Februar 2026 folgende Dividende auszuschütten:

Auf 62.488.976 Stück dividendenberechtigte Stammaktien eine Dividende von 0,35 € je Stammaktie (nennbetragslose Stückaktie), somit insgesamt 21.871.142 €.

Die Aktien der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft werden ab Mittwoch, 8. Juli 2026, ex Dividende 2025|26 gehandelt. Der Nachweisstichtag für die Dividende („Record Date“) ist Donnerstag, 9. Juli 2026. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab Montag, 13. Juli 2026, abzüglich 27,5% Kapitalertragsteuer (KESt) durch Gutschrift der depotführenden Kreditinstitute. Als Hauptzahlstelle fungiert die Raiffeisen Bank International AG, Wien.

Wien, im Juli 2026

Der Vorstand

03.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
A-1020 Wien
Österreich
Telefon:+43-1-21137-0
Fax:+43-1-21137-12926
E-Mail:investor.relations@agrana.com
Internet:www.agrana.com
ISIN:AT000AGRANA3
WKN:A2NB37
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
Ende der MitteilungEQS News-Service

2359274 03.07.2026 CET/CEST

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