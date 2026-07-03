EQS-News: EnviTec Biogas AG: Hauptversammlung bestätigt Dividendenaussetzung. Strategischer Wandel vom Strom- zum Biomethanproduzenten wird fortgesetzt

EQS-News: EnviTec Biogas AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Marktbericht

EnviTec Biogas AG: Hauptversammlung bestätigt Dividendenaussetzung. Strategischer Wandel vom Strom- zum Biomethanproduzenten wird fortgesetzt



03.07.2026 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EnviTec Biogas AG: Hauptversammlung bestätigt Dividendenaussetzung. Strategischer Wandel vom Strom- zum Biomethanproduzenten wird fortgesetzt

Aktionäre stimmen Dividendenaussetzung für das Geschäftsjahr 2025 zu, um finanzielle Flexibilität für die Weiterentwicklung des Unternehmens beizubehalten

Erfolgreiche EEG-Ausschreibung schafft neue Planungssicherheit im Eigenbetrieb

Investitionen in Höhe von rund 100 Mio. Euro bis 2029 in den Um- und Neubau von Bestandsanlagen

Nach regulatorisch belasteten Geschäftsjahren 2025 und 2026 ab 2027 wieder steigende Erlöse und Ergebnisse erwartet

Lohne/Saerbeck, 3. Juli 2026 – Die EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8) hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Veranstaltung abgehalten. Im Mittelpunkt der Ausführungen von Vorstand und Aufsichtsrat standen die strategische Neuausrichtung des Konzerns zum Biomethanproduzenten, der jüngste Ausschreibungserfolg bei der Bundesnetzagentur sowie die Geschäftsentwicklung 2025 und der Ausblick auf die kommenden Jahre. Die Aktionäre folgten dabei dem Beschlussvorschlag, den zum 31. Dezember 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn der EnviTec Biogas AG in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen und für das Geschäftsjahr 2025 keine Dividende auszuschütten.

Bei gestiegener Gesamtleistung und einer soliden operativen Entwicklung ging das Konzernergebnis im Geschäftsjahr 2025 vor allem infolge regulatorischer Belastungen zurück. Wesentliche Faktoren waren zum einen die vom deutschen Gesetzgeber beschlossene Streichung der Doppelanrechnung von THG-Quoten und zum anderen eine schwache Entwicklung im Anlagenbau, insbesondere im ersten Halbjahr 2025. Im laufenden Geschäftsjahr verzeichnete EnviTec bisher eine planmäßige Geschäftsentwicklung in allen Segmenten. In den ersten drei Monaten 2026 betrug die Gesamtleistung im Konzern 92,4 Mio. Euro (Q1 2025: 85,3 Mio. Euro). Das Ergebnis (EBT) lag wie erwartet in Folge der Streichung der Doppelanrechnung mit 4,1 Mio. Euro deutlich unter der Vorjahresperiode (Q1 2025: 8,5 Mio. Euro).

„Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds und regulatorischer Belastungen hat das Geschäftsjahr 2025 gezeigt, dass unser Geschäftsmodell durch die strategischen Investitionen der vergangenen Jahre gestärkt wurde. Dies ist an einem Ergebnis über dem Niveau früherer Jahre und einer weiterhin hohen Innenfinanzierungskraft ablesbar“, erläuterte Finanzvorstand Jörg Fischer. „Vor dem Hintergrund der aktuellen kurzfristigen Beeinträchtigungen sichert uns die Dividendenaussetzung die notwendige finanzielle Flexibilität, um in unseren Märkten und Segmenten die Weiterentwicklung unseres Unternehmens mit voller Kraft voranzutreiben. Für die kommenden Jahre blicken wir insgesamt zuversichtlich nach vorn.“

Vorstandsvorsitzender Olaf von Lehmden stellte die Konzernstrategie und die Perspektiven auf den internationalen Biomethanmärkten in den Mittelpunkt. Neuen Rückhalt gibt dabei der jüngste Ausschreibungserfolg in Deutschland, in dessen Rahmen das Unternehmen für einen wesentlichen Teil des Strom-Portfolios mit einer elektrischen Gesamtleistung von rund 16 MW eine EEG-Anschlussförderung erhielt. Damit ist ein gesicherter Weiterbetrieb der bezuschlagten Anlagen um weitere 12 Jahre (Bestandsanlagen) beziehungsweise 20 Jahre (Neuanlagen) verbunden. Das schafft stabile Ergebnisbeiträge im größten Geschäftsbereich und langfristige Planungssicherheit für den Bestand der Anlagen.

Aufbauend auf diesem Fundament setzt EnviTec gleichzeitig den Wandel vom Strom- zum Biomethanproduzenten konsequent fort. Durch eine Umstellung von Biogasanlagen auf Biomethan soll die Produktion im Eigenbetrieb bis 2031 weiter ausgebaut und zunehmend auf Biomethan verlagert werden. Dazu plant das Unternehmen für die Jahre 2026 bis 2029 neue Investitionen von rund 100 Mio. Euro (inkl. At-equity-Beteiligungen). Die Investitionen umfassen zum einen den Um- und Neubau bestehender EEG-Anlagen für einen Weiterbetrieb im Rahmen des neuen Vergütungsrahmens, zum anderen den Umbau weiterer Eigenbetriebsanlagen von Strom- auf Gasaufbereitung.

Mit Blick auf die Rahmenbedingungen bewegen sich die THG-Quotenpreise wieder auf deutlich höherem Niveau, und die RED III schafft verlässliche Rahmenbedingungen bis 2040. Demgegenüber stehen in einigen Bereichen weiterhin unsichere politische Rahmenbedingungen. So sieht der Kabinettsentwurf zur Umsetzung der europäischen Gasbinnenmarktrichtlinie vor, Netzanschlüsse von Biomethananlagen bereits nach 10 Jahren kappen zu können. „Verlässliche und technologieoffene Rahmenbedingungen beim Gasnetzanschluss sind für den weiteren Hochlauf grüner Gase unerlässlich“, sagt Olaf von Lehmden. „Zugleich sehen wir im geplanten Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG) mit der vorgesehenen Biotreppe erhebliche Chancen für Biomethan. Die dabei in der öffentlichen Diskussion in Frage stehenden Biomethanmengen können von der deutschen Branche problemlos bereitgestellt werden, sofern über den Gasnetzanschluss die notwendige Planungssicherheit geschaffen wird.“

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand eine Gesamtleistung (beziehungsweise einen Umsatz) in einer Bandbreite von 330 bis 370 Mio. Euro sowie ein Ergebnis vor Steuern (EBT) in einer Bandbreite von 5 bis 15 Mio. Euro. Der gegenüber 2025 erwartete Ergebnisrückgang resultiert im Wesentlichen aus den genannten regulatorischen Belastungen. Für das Jahr 2027 rechnet der Vorstand auf Basis einer verbesserten Auftragslage im Anlagenbau, des Ausbaus im Service und der wachsenden Biomethanproduktion wieder mit steigenden Erlösen und Ergebnissen.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung einschließlich der Abstimmungsergebnisse unter: https://www.envitec-biogas.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/2026

Über die EnviTec Biogas AG

Die EnviTec Biogas AG deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Biogas ab: Dazu gehören die Planung und der Bau von Biogasanlagen und Biogasaufbereitungsanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet die Betriebsführung an. EnviTec betreibt 91 eigene Anlagen und ist damit aktuell einer der größten Biogasproduzenten Deutschlands. Die Geschäftstätigkeit umfasst zudem die Produktion und die Vermarktung von klimaneutralem Kraftstoff (Bio-LNG) für den Transportsektor und flüssigem Kohlendioxid (LCO2) in Lebensmittelqualität und die Planung und den Betrieb von Wind- und Solarprojekten. Das Unternehmen ist weltweit in 18 Ländern mit eigenen Gesellschaften, Vertriebsbüros, strategischen Kooperationen und Joint Ventures vertreten. Im Jahr 2025 erzielte die EnviTec Gruppe einen Umsatz von 312,6 Mio. Euro und ein EBT von 26,0 Mio. Euro. Insgesamt beschäftigt die Gruppe rund 700 Mitarbeitende. Seit Juli 2007 ist die EnviTec Biogas AG an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Kontakt:

Katrin Hackfort

EnviTec Biogas AG

Telefon: +49 25 74 88 88 - 810

E-Mail: ir@envitec-biogas.de

03.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: EnviTec Biogas AG Industriering 10a 49393 Lohne Deutschland Telefon: +49 (0) 44 42 - 80 65 0 Fax: +49 (0) 44 42 - 80 65 103 E-Mail: info@envitec-biogas.de Internet: www.envitec-biogas.de ISIN: DE000A0MVLS8 WKN: A0MVLS Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2360036

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2360036 03.07.2026 CET/CEST