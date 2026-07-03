EQS-News: Ethereum Institutional startet als unabhängige gemeinnützige Organisation, um institutionelle Finanzgeschäfte in großem Maßstab auf die Blockchain zu bringen

EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Ethereum Institutional startet als unabhängige gemeinnützige Organisation, um institutionelle Finanzgeschäfte in großem Maßstab auf die Blockchain zu bringen



03.07.2026 / 05:00 CET/CEST

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Bitmine, Sharplink und Joe Lubin finanzieren eine neue, eigens für die Markteinführung gegründete Organisation, die von ehemaligen Mitarbeitern der Ethereum Foundation aufgebaut wurde

NEW YORK, 3. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Ethereum Institutional, eine unabhängige gemeinnützige Organisation, gab heute ihren öffentlichen Start als spezielle Anlaufstelle für institutionelle Anleger im Ethereum-Ökosystem bekannt. Die Organisation bündelt die Ergebnisse eines Jahres institutioneller Engagementarbeit, die vom Go-to-Market-Team der Ethereum Foundation geleitet wurde, und fasst diese in einer eigenständigen Organisation zusammen, die über ein klareres Leitbild, eine breitere geografische Reichweite und eine langfristige Finanzierung verfügt. Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (NASDAQ: SBET) und der Mitbegründer von Ethereum, Joe Lubin, stehen an der Spitze der Finanzierungsrunde, zusammen mit Dutzenden von privaten und institutionellen Investoren.

Ethereum Institutional

Ethereum Institutional wurde ins Leben gerufen, damit die weltweit größten Finanzinstitute bei ihren grundlegenden, langfristigen Plattformentscheidungen in Bezug auf Tokenisierung, Stablecoins und On-Chain-Marktinfrastruktur über einen glaubwürdigen, neutralen Partner mit Ethereum zusammenarbeiten können. Ethereum schreibt keine einheitliche, starre Konfiguration vor, sondern ermöglicht es Institutionen, den Ansatz zu wählen, der am besten zu ihrem jeweiligen Anwendungsfall passt, und dabei von der Sicherheit der weltweit robustesten und zuverlässigsten Abwicklungsschicht für digitale Vermögenswerte zu profitieren.

Diese Gründung ist bereits die zweite große unabhängige Verwaltungsorganisation für das Ethereum-Ökosystem, die in der vergangenen Woche vorgestellt wurde – nach der Ankündigung von Ethlabs, einem Forschungs- und Entwicklungslabor, das ebenfalls von ehemaligen Führungskräften der Ethereum Foundation gegründet wurde. Gemeinsam bilden Ethlabs und Ethereum Institutional die sich ergänzenden Säulen des nächsten Kapitels von Ethereum: Zum einen werden Innovationen auf Protokollebene und die Kerninfrastruktur vorangetrieben, zum anderen wird sichergestellt, dass Institutionen einen glaubwürdigen, engagierten Ansprechpartner an ihrer Seite haben, der sie von der Evaluierung bis hin zur groß angelegten Einführung begleitet. Ethereum Institutional bietet den weltweit größten Finanzinstituten Erfahrung im Ökosystem und unvoreingenommene Fachkompetenz.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die Einführung in institutionellen Kreisen. Auf dem Ethereum-Mainnet sind derzeit Stablecoins im Wert von rund 180 Milliarden US-Dollar im Umlauf, was etwa 60 % des gesamten Stablecoin-Angebots und rund zwei Dritteln aller tokenisierten realen Vermögenswerte entspricht. Führende Finanzinstitute aus den Bereichen Vermögensverwaltung, Bankwesen, Zahlungsverkehr, Verwahrung und Marktinfrastruktur bauen das Netzwerk aktiv aus. Unterdessen haben konkurrierende Ökosysteme die institutionelle Einführung zu ihrer ausdrücklichen geschäftlichen Priorität gemacht und betreiben jeweils gut finanzierte Organisationen zur Geschäftsentwicklung, deren ausdrücklicher Auftrag darin besteht, institutionelle Implementierungen zu realisieren.

Die Entscheidungen, die Institutionen in den nächsten 12 bis 24 Monaten hinsichtlich der Plattform treffen, werden die Topologie der On-Chain-Finanzwelt für Jahrzehnte bestimmen. Eine abgestimmte, glaubwürdige Vertretung sorgt nun für Einheit in der Diskussion und unterstützt den Ausbau des robusten Ethereum-Netzwerks, wovon sowohl bestehende als auch zukünftige Nutzer profitieren.

Ethereum Institutional startet mit einer bewährten Erfolgsbilanz und bereits bestehender Dynamik: Das Team hat über 500 institutionelle Beziehungen aufgebaut, die das gesamte Spektrum der Tier-1-Banken, führender Vermögensverwalter, staatlicher Institutionen, Depotbanken und Anbieter von Marktinfrastrukturen weltweit abdecken. Das Team hat im Rahmen des „Institutional Ethereum Forum" ein Treffen von Vordenkern ins Leben gerufen, an dem mehr als 150 Führungskräfte und Leiter der Bereiche für digitale Vermögenswerte aus Institutionen teilnahmen, die zusammen ein verwaltetes Vermögen von rund 250 Billionen US-Dollar repräsentieren.

Ethereum Institutional wird vom ersten Tag an in fünf Schwerpunktbereichen tätig sein: Institutionelle Bildung und Engagement, institutionelle Intelligenz, ETH- und Ökosystem-Marketing, Standards und Best Practices sowie institutionelle Veranstaltungen. Die geografische Abdeckung wird von New York, London, Hongkong und Singapur auf weitere wichtige Finanzzentren wie Zürich, Frankfurt, Tokio und Abu Dhabi ausgeweitet, wobei in jeder Region eigens dafür zuständige Ansprechpartner für institutionelle Kunden tätig sind, die unter einem gemeinsamen, glaubwürdig neutralen Mandat arbeiten.

Thomas „Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine: „Finanzinstitute treffen heute Infrastrukturentscheidungen, die die Kapitalmärkte über Jahrzehnte hinweg prägen werden, und Ethereum rückt dabei zunehmend in den Mittelpunkt dieser Gespräche. Ethereum Institutional kommt genau zum richtigen Zeitpunkt und schafft eine vertrauenswürdige, unabhängige Plattform, auf der institutionelle Akteure mit dem Ökosystem interagieren, Standards entwickeln und die Verbreitung vorantreiben können. Das ist ein wichtiger Schritt, um Ethereum zum Rückgrat der globalen Finanzinfrastruktur der nächsten Generation zu machen."

Joseph Chalom, Geschäftsführer von Sharplink. „Ich habe zwei Jahrzehnte lang die weltweit größten Institutionen bei der Einführung neuer Technologien unterstützt, und ich habe selten erlebt, dass die Rahmenbedingungen so günstig waren wie im Fall von Ethereum. Diese Institutionen gehen von bloßem Interesse zu konkreten Maßnahmen in den Bereichen Tokenisierung, Stablecoins und einer neuen Finanzmarktinfrastruktur über. Ethereum Institutional wurde entwickelt, um genau in diesem Moment auf diese Anforderungen einzugehen."

Joe Lubin, Mitbegründer von Ethereum und Vorstandsvorsitzender von Consensys. „Ethereum hat sich zur führenden Infrastruktur für dezentralisiertes, überprüfbares und programmierbares Vertrauen entwickelt. Seit mehr als einem Jahrzehnt konzentrieren sich die Forscher, Entwickler und das gesamte Ökosystem darauf, die harte Arbeit zu leisten, ohne Abstriche zu machen: das Netzwerk skalierbarer, kostengünstiger und benutzerfreundlicher zu gestalten sowie durch eine schrittweise und konsequente Dezentralisierung die echte Netzneutralität und die Widerstandsfähigkeit gegen Zensur zu gewährleisten. Aus diesem Grund ist es die erste und vorherrschende Wahl für den Großteil der Aktivitäten im Bereich der Stablecoins, tokenisierter Vermögenswerte, DeFi und anderer On-Chain-Finanzinfrastruktur. Die traditionelle Finanzwelt steigt bereits auf die dezentralen Strukturen von Ethereum um. Ethereum Institutional wird dazu beitragen, dieses nächste wichtige Kapitel voranzutreiben, indem es Institutionen den Einstieg in großem Maßstab ermöglicht und die Offenheit sowie die genehmigungsfreie Innovation fördert, die das Netzwerk so einzigartig leistungsfähig und wertvoll machen."

Abschließend sagte David Walsh, Geschäftsführer von Ethereum Institutional: „Die glaubwürdige Neutralität von Ethereum ist eine seiner größten Stärken, doch Neutralität ohne Vertretung kann oft als Schweigen wahrgenommen werden." Das Ethereum-Ökosystem braucht einen glaubwürdigen, unabhängigen Ansprechpartner, mit dem Institutionen direkt zusammenarbeiten können; jemanden, den Finanzverantwortliche anrufen, den sie ihrem Vorstand vorstellen und auf dessen ehrliche Antworten sie sich verlassen können. Ethereum Institutional wurde gegründet, um genau diese spezielle Rolle zu übernehmen. Unsere Aufgabe ist es, institutionelle Anforderungen in skalierbare Lösungen umzusetzen und Ethereum letztendlich zur grundlegenden Schicht für das institutionelle Finanzwesen zu machen."

Lee, Chalom und Walsh werden als Mitglieder des Verwaltungsrats fungieren.

Informationen zu Bitmine Bitmine (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Aktivitäten in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden, und verfolgt eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und Teilnehmer an den öffentlichen Kapitalmärkten. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemy of 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primären Treasury-Reservewert und nutzt dabei protokollnative Aktivitäten, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen führte im Jahr 2026 MAVAN (Made-in America Validator Network) ein, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte.

Informationen zu Sharplink

Sharplink (NASDAQ: SBET) ist eine führende Ethereum-Treasury-Plattform für institutionelle Anleger, die darauf ausgelegt ist, Anlegern am öffentlichen Markt ein intelligenteres und produktiveres Engagement in ETH zu ermöglichen. Ethereum bildet die Grundlage für den Großteil der weltweiten Stablecoins, tokenisierter realer Vermögenswerte und Abwicklungen im Bereich der dezentralen Finanzen. Sharplink wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida. Weitere Informationen finden Sie unter sharplink.com.

Informationen zu Ethereum Institutional

Ethereum Institutional ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die sich für die institutionelle Einführung von Ethereum einsetzt. Die Organisation fungiert als neutrale Schnittstelle für Institutionen, die in das Ethereum-Ökosystem einsteigen möchten, und arbeitet direkt mit Banken, Vermögensverwaltern, Verwahrstellen, Marktinfrastrukturen, Fintech-Unternehmen und staatlichen Institutionen zusammen, um deren Anforderungen in On-Chain-Implementierungen umzusetzen. Die Organisation ist in fünf Schwerpunktbereichen tätig: Institutionelle Bildung und Einbindung, institutionelle Intelligenz, ETH- und Ökosystem-Marketing, Branchenanalyse und -anforderungen sowie institutionelle Veranstaltungen. Weitere Informationen finden Sie unter ethereuminstitutional.org.

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen zum erwarteten Interesse institutioneller Anleger an Ethereum, zu Forschungsschwerpunkten und Roadmaps, zu Governance-Regelungen, zur Verfügbarkeit von Finanzmitteln sowie zur Skalierung des Programms. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Dazu zählen unter anderem die Marktbedingungen für digitale Vermögenswerte, regulatorische Änderungen, Entwicklungen auf Protokollebene, der Zeitpunkt institutioneller Implementierungen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschaftslage. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und stellen keine Garantien dar. Ethereum Institutional und seine Geldgeber übernehmen keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken.

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR)

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