EQS-News: Hisense bringt intelligentere und einfachere Kühllösungen in europäische Haushalte und treibt so ein starkes Marktwachstum voran

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Hisense bringt intelligentere und einfachere Kühllösungen in europäische Haushalte und treibt so ein starkes Marktwachstum voran



03.07.2026 / 11:05 CET/CEST

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QINGDAO, China, 3. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, baut sein Portfolio an Klimageräten weiter aus – mit Fokus auf Leistung, Energieeffizienz und Alltagstauglichkeit. Da europäische Verbraucher zunehmend nach Klimalösungen suchen, die einfacher zu installieren, effizienter im Betrieb und besser an unterschiedliche Wohnumgebungen angepasst sind, bietet Hisense praktische Innovationen an, die darauf ausgelegt sind, komfortables Wohnen zugänglicher zu machen.

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Diese sich wandelnde Verbrauchernachfrage spiegelt sich zunehmend in der Marktentwicklung wider. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz von Hisense mit Klimaanlagen in Westeuropa im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 20 %, während der französische Markt ein Wachstum von über 100 % verzeichnete. Diese Dynamik spiegelt nicht nur die saisonale Nachfrage wider, sondern unterstreicht auch die wachsende Anerkennung von Kühlungslösungen durch die Verbraucher, die Installationsflexibilität, intelligente Leistung und langfristige Energieeffizienz vereinen.

Für viele europäische Haushalte, insbesondere für diejenigen, die in Wohnungen, Mietobjekten oder älteren Gebäuden leben, bleibt die Komplexität der Installation eines der größten Hindernisse für die Anschaffung einer Klimaanlage. Die Hisense Uni-Serie wurde unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten entwickelt und bietet durch ihren modularen Aufbau und die „Easy-Installation-Pro"-Architektur eine praktische Lösung, die es dem Installateur ermöglicht, die Installation mit minimalem Aufwand durchzuführen und gleichzeitig die Abhängigkeit von Fachpersonal zu verringern. Die tägliche Wartung ist ebenso bequem dank eines oben angebrachten, herausnehmbaren Filters, der sich innerhalb von Sekunden ohne Spezialwerkzeug reinigen lässt. Dies reduziert den Wartungsaufwand um bis zu 60 % und gewährleistet gleichzeitig eine hervorragende Luftdichtheit. Ergänzend zu ihrer Benutzerfreundlichkeit bietet die Uni-Serie die Energieeffizienzklasse A+++ im Kühlbetrieb, sodass Verbraucher dauerhaften Komfort genießen und gleichzeitig den Energieverbrauch unter Kontrolle halten können.

Für Verbraucher, die ein noch hochwertigeres Komfort-Erlebnis zu Hause suchen, kombiniert die Klimaanlage Hisense Air Master intelligente Klimatechnologie mit außergewöhnlicher Effizienz und raffiniertem Design. Ausgestattet mit dem fortschrittlichen Smart-Eye-Pro-Wärmebildsensor erkennt sie automatisch die Anwesenden und lenkt den Luftstrom intelligent so, dass er den Personen entweder folgt oder sie umgeht, wodurch das unangenehme Gefühl direkter kalter Zugluft bei längerem Betrieb vermieden wird. Mit der Energieeffizienzklasse A+++ sowohl beim Kühlen als auch beim Heizen sowie einem flüsterleisen Betrieb von 18 dB sorgt die Air Master für dauerhaften Komfort bei gleichzeitiger Senkung der Energiekosten. Für ihr innovatives Erscheinungsbild und ihre Funktionalität wurde sie mit dem Red Dot Award ausgezeichnet. Sie verfügt über ein mattes Schiebepaneel-Design mit guter Dichtungsleistung, das sich nahtlos in moderne Wohnräume einfügt und Hisenses Engagement für die Verbindung von Technologie mit zeitgenössischen Lebensstilen widerspiegelt.

Da Verbraucher in ihren eigenen vier Wänden immer mehr Wert auf Komfort, Bequemlichkeit und Nachhaltigkeit legen, engagiert sich Hisense weiterhin für die Entwicklung von Klimalösungen, die auf reale Bedürfnisse und nicht nur auf saisonale Nachfrage zugeschnitten sind. Durch kontinuierliche Innovationen bei energieeffizienten Technologien und nutzerorientiertem Design unterstützt das Unternehmen Haushalte dabei, gesündere, intelligentere und komfortablere Wohnumgebungen zu schaffen und bringt so seine Vision „Innovating a Brighter Life" in Haushalte auf der ganzen Welt.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der TV-Geräte mit einer Größe von 100 Zoll und mehr (2023-2026Q1). Als The Origin of RGB MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der RGB MiniLED-Innovation der nächsten Generation. Als offizieller Sponsor des FIFA World Cup 2026TM engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um das weltweite Publikum anzusprechen.

Cision

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