EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA: Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 2,00 je Aktie – erfolgreiche Kapitalerhöhung, hohe Exit-Dynamik und internationale Expansion prägen das erste Halbjahr 2026

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Mutares SE & Co. KGaA: Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 2,00 je Aktie – erfolgreiche Kapitalerhöhung, hohe Exit-Dynamik und internationale Expansion prägen das erste Halbjahr 2026



03.07.2026 / 17:00 CET/CEST

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Mutares SE & Co. KGaA: Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR2,00 je Aktie – erfolgreiche Kapitalerhöhung, hohe Exit-Dynamik und internationale Expansion prägen das erste Halbjahr 2026

Ausschüttung einer Dividende von EUR 2,00 je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen

Hohe Zustimmung zu sämtlichen Punkten der Tagesordnung

Internationale Expansion mit Fokus auf USA sowie Aufbau des neuen Segments Chemicals & Materials werden weiteres Wachstum treiben

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sowie Mittelfristziele bis 2030 bestätigt

München, 3. Juli 2026 – Die Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat heute die Ausschüttung einer Dividende von EUR 2,00 je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen. Darüber hinaus wurden die persönlich haftende Gesellschafterin Mutares Management SE, der Aufsichtsrat und der Gesellschafterausschuss für das Geschäftsjahr 2025 mit deutlicher Mehrheit entlastet. Sämtliche weiteren Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden von den Aktionärinnen und Aktionären mit großer Mehrheit angenommen.

Durch die Hauptversammlung führten Johannes Laumann (CIO) und Mark Friedrich (CFO). Im Mittelpunkt ihrer Präsentation standen der Bericht zum Geschäftsjahr 2025 sowie die erfolgreich umgesetzte Kapitalerhöhung, die außergewöhnliche Dynamik auf der Buy- und Sell-Side, die beschleunigte internationale Expansion sowie der Aufbau neuer Wachstumsplattformen für die zukünftige Wertschöpfung.

Größte Exit-Pipeline der Unternehmensgeschichte eröffnet erhebliche Wertrealisierungspotenziale

Der hohe Reifegrad des Mutares-Portfolios bildet im Geschäftsjahr 2026 die Basis für eine außergewöhnlich umfangreiche Wertrealisierung. Mit den vollzogenen Verkäufen bzw. Teilverkäufen von Kalzip, WIJ Special Media, der inTime Group, Relobus, Peugeot Motocycles, Terranor sowie dem Benelux-Geschäft von F.lli Ferrari konnte Mutares bereits eine hohe Anzahl an Exits abschließen.

Den bisher bedeutendsten Exit des Geschäftsjahres 2026 markiert der unterzeichnete Verkauf der NEM Energy Group, einem weltweit tätigen Spezialisten für Wärmeübertragungstechnologien, an Hyundai Heavy Industries Power Systems (HPS), einen global agierenden Energieanlagenbauer. Der Vollzug dieser Transaktion wird für das dritte Quartal 2026 erwartet. NEM Energy wurde nach einem Carve-out von Siemens Energy im Dezember 2022 innerhalb von weniger als vier Jahren zu einer eigenständigen und profitablen Plattform entwickelt. Darüber hinaus hat Mutares von Reed Capital ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb von Walor Precision Turning erhalten, einem führenden Anbieter von hochpräzisen gedrehten Metallkomponenten für passive Sicherheitssysteme in der Automobilindustrie, der innerhalb der FerrAl United Group tätig ist. Der Abschluss wird ebenfalls für das dritte Quartal erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Arbeitnehmervertreter und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Durch den umfangreichen Ausbau des Portfolios in den vergangenen Jahren verfügt Mutares nun über eine sehr große Exit-Pipeline.

Prognose und Mittelfristziele bestätigt

Der Vorstand bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem erwarteten Konzernumsatz zwischen EUR 7,9 Mrd. und EUR 9,1 Mrd. sowie einem Jahresüberschuss der Mutares-Holding von EUR 165 Mio. bis EUR 200 Mio. Die kommunizierten mittelfristigen Wachstumsziele bis zum Geschäftsjahr 2030 – mindestens 25 % p.a. beim Konzernumsatz und beim Jahresüberschuss der Holding – wurden darüber hinaus bekräftigt.

Johannes Laumann, CIO von Mutares: „Mit der erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung, der größten Exit-Pipeline unserer Unternehmensgeschichte und dem Aufbau des neuen Segments Chemicals & Materials haben wir die Grundlage geschaffen, um die nächste Wachstumsphase von Mutares einzuleiten. Gleichzeitig verfügen wir über zahlreiche konkrete Wertrealisierungsmöglichkeiten im Portfolio und sehen uns hervorragend positioniert, unsere ambitionierten Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2026 und darüber hinaus zu erreichen.“

Hohe Zustimmung zu sämtlichen Punkten der Tagesordnung

Alle zur Abstimmung stehenden Beschlussvorschläge erhielten eine deutliche Zustimmung. Die Hauptversammlung beschloss, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum neuen Jahres- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen. Der Vorstand beantwortete die Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre umfassend im Rahmen eines konstruktiven Dialogs. Die persönlich haftende Gesellschafterin Mutares Management SE sowie die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Gesellschafterausschusses wurden für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 mit deutlicher Mehrheit entlastet. Die Stimmpräsenz lag zum Zeitpunkt der Abstimmung bei 40,63 %.

Weitere Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 sowie die detaillierten Abstimmungsergebnisse stehen in Kürze auf der Unternehmenswebsite im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

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