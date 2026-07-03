EQS-News: Neue Eigentümerstruktur von TenneT Germany steht: Eigenkapitaltransaktionen mit APG, GIC, NBIM und KfW vollzogen

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Neue Eigentümerstruktur von TenneT Germany steht: Eigenkapitaltransaktionen mit APG, GIC, NBIM und KfW vollzogen



03.07.2026 / 15:50 CET/CEST

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Neue Eigentümerstruktur von TenneT Germany steht: Eigenkapitaltransaktionen mit APG, GIC, NBIM und KfW vollzogen

APG, GIC und NBIM investieren bis zu 9,5 Milliarden Euro Eigenkapital

KfW erwirbt Anteil von 25,1 Prozent an TenneT Germany und sagt Eigenkapital von bis zu 2,3 Milliarden Euro zu

TenneT Holding bleibt mit einem Anteil von 28,9 Prozent Gesellschafterin

Erwarteter Eigenkapitalbedarf von TenneT Germany ist gesichert

TenneT Germany plant 2026 Eintritt in den Fremdkapitalmarkt

Die neue langfristige Eigentümerstruktur von TenneT Germany wurde mit dem Abschluss der Eigenkapitaltransaktionen mit den neuen Anteilseignern erfolgreich etabliert. Die Transaktion mit APG (im Auftrag des niederländischen Pensionsfonds ABP), dem Staatsfonds Singapurs GIC und Norges Bank Investment Management (NBIM) wurde am 30. Juni 2026 abgeschlossen. Die Transaktion mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die im Auftrag der Bundesregierung handelt, wurde am 3. Juli 2026 abgeschlossen.

Nach dem erfolgreichen Closing ist TenneT Germany hervorragend aufgestellt, um seine Geschäftsaktivitäten als unabhängiges Unternehmen fortzuführen. Unterstützt durch die neue Gesellschafterbasis plant TenneT Germany, von 2026 bis 2030 durchschnittlich rund 13 Milliarden Euro pro Jahr in den Ausbau und die Modernisierung des deutschen Stromübertragungsnetzes zu investieren. Mit der nun etablierten eigenständigen Finanzierungsstruktur beabsichtigt TenneT Germany, vorbehaltlich der Marktbedingungen, im Jahr 2026 in den Fremdkapitalmarkt einzutreten.

Tim Meyerjürgens, CEO von TenneT Germany, sagte: „Das heutige Closing markiert den Beginn eines neuen Kapitels für TenneT Germany als unabhängiges Unternehmen. Ein resilientes und wettbewerbsfähiges Europa braucht ein modernes Stromnetz und über viele Jahre hinweg verlässliche Investitionen. Mit langfristig orientierten Anteilseignern und einer robusten Finanzierungsstruktur sind wir ideal aufgestellt, um unserer Verantwortung als zentraler Wegbereiter der Energiewende gerecht zu werden. Unser geplanter Eintritt in den Fremdkapitalmarkt noch in diesem Jahr ist eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung eines der größten Netzausbauprogramme Europas.“

APG, GIC und NBIM haben insgesamt Eigenkapital von bis zu 9,5 Milliarden Euro zugesagt. Die Zusage umfasst eine anfängliche Eigenkapitaleinlage in Form einer Kapitalerhöhung in Höhe von 2,5 Mrd. Euro zum Zeitpunkt des Closings, die planmäßig umgesetzt wurde. Das verbleibende Kapital wird über den Finanzierungszeitraum (bis 2029) bereitgestellt. Die KfW hat für rund 3,3 Milliarden Euro einen Anteil von 25,1 Prozent an TenneT Germany erworben und wird sich mit bis zu rund 2,3 Milliarden Euro an nachfolgenden Eigenkapitaleinlagen beteiligen, um ihren Anteil von 25,1 % zu halten. In der angestrebten Gesellschafterstruktur werden APG, GIC und NBIM voraussichtlich insgesamt bis zu 46 % halten, während die KfW 25,1 % und TenneT Holding 28,9 % an TenneT Germany halten werden.

TenneT Holding bleibt ein enger Partner von TenneT Germany. TenneT Netherlands und TenneT Germany werden ihre Zusammenarbeit in strategischen Bereichen fortsetzen, darunter das Offshore-2GW-Programm als Teil der Entwicklung der Offshore-Netzinfrastruktur, die Windparks in der Nordsee mit dem europäischen Stromnetz verbindet.

Pressekontakt

Maria-Elena Richter

+49 (0)151 217 84235

maria-elena.richter@tennet.eu

Über TenneT Germany

TenneT Germany ist der größte Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Das Unternehmen betreibt kritische Infrastruktur für den Zugang zu einer zuverlässigen, nachhaltigen und bezahlbaren Stromversorgung. TenneT Germany ist einer der größten Investoren in Stromnetze an Land und auf See in Deutschland. An der nordwesteuropäischen Energiedrehscheibe gelegen, verbindet TenneT Germany: Nord und Süd. Offshore und Onshore. Deutschland und Europa. Mit seinen über 5.000 Mitarbeitenden baut, betreibt und wartet das Unternehmen Deutschlands größtes Übertragungsnetz, das sich auf über 14.700 km erstreckt und mehr als ein Drittel der gesamten Offshore-Windkapazität der Europäischen Union anbindet. Dabei spielt die Anbindung der Nordsee als einer der weltweit größten erneuerbaren Energiequellen eine zentrale Rolle. Unser Wachstum wird durch eine sich schnell entwickelnde Stromnachfrage angetrieben, die eine flexible und wachsende Netzarchitektur erfordert.

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