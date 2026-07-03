EQS-News: Vossloh gewinnt Großaufträge in China

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Vossloh gewinnt Großaufträge in China



03.07.2026 / 11:00 CET/CEST

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Vossloh gewinnt Großaufträge in China



Befestigungen für neue Hochgeschwindigkeitsstrecken bestellt

Vossloh stattet weitere Hochgeschwindigkeitsverbindungen in China mit Befestigungssystemen aus. Das Unternehmen hat zwei Aufträge für Neubaustrecken in der Provinz Shandong im Osten Chinas gewonnen. Die Lieferungen sollen in 2027 beginnen, die Produktion erfolgt in Vosslohs Werk in Kunshan. Der Auftragswert beträgt rund 60 Millionen Euro.

Die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke Jinan–Zhaozhuang hat eine Länge von rund 269 Kilometern und verbindet die Provinzhauptstadt Jinan mit den Wirtschaftsräumen im Süden von Shandong. Zudem dient die Linie als Tourismuskorridor, da sie bedeutende historische Stätten wie die Geburtsstadt von Konfuzius in Qufu miteinander verknüpft.

Die Strecke Qingdao–Zhucheng schließt mit einer Länge von rund 109 Kilometern den Tiefseehafen Qingdao an die Industriestandorte in Jinan und die Tourismuszentren im Süden an. Beide Linien sind für Hochgeschwindigkeitszüge mit einer Geschwindigkeit von bis zu 350 Kilometern pro Stunde ausgelegt.

Auf beiden Strecken kommt das Vossloh System 300 für Schienenbefestigungen zum Einsatz, das weltweit Standard für Hochgeschwindigkeitsstrecken auf Betonplatten, die so genannte Feste Fahrbahn, ist.

„Hochgeschwindigkeitsstrecken stellen höchste Anforderungen an Qualität und Sicherheit aller Komponenten“, sagt Oliver Schuster, CEO der Vossloh AG. „Wir sind stolz, dass wir erneut einen Beitrag zu Chinas ehrgeizigen Ausbauplänen für grüne Mobilität leisten können.“

China betreibt mit über 50.000 Kilometern das mit Abstand größte Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt und investiert stark in den weiteren Ausbau. Die Tochtergesellschaft Vossloh Fastening Systems China Co. Ltd. wurde 2006 gegründet, das Werk in Kunshan nahm 2007 den Betrieb auf und liefert seitdem Befestigungssysteme für den chinesischen Bahnbau.

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Über Vossloh:

Vossloh ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen für Schieneninfrastruktur mit Hauptsitz in Deutschland, dessen Produkte und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern zum Einsatz kommen.

Auf der Grundlage von 140 Jahren Erfahrung bietet Vossloh Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichen und Kreuzungen, Dienstleistungen sowie digitale Lösungen für die Zustandsüberwachung und vorausschauende Instandhaltung an, für konventionelle, Hochgeschwindigkeits-, Schwerlast- und Stadtbahnnetze.

Vossloh beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und betreibt mehr als 60 Produktionsstandorte weltweit. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.

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