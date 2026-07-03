EQS-News: Weiteres Rating Upgrade: S&P Global erhöht Rating der TAG auf „BBB“ nach bereits im Mai erfolgten Upgrade durch Moody’s auf „Baa2“

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Weiteres Rating Upgrade: S&P Global erhöht Rating der TAG auf „BBB“ nach bereits im Mai erfolgten Upgrade durch Moody’s auf „Baa2“



03.07.2026 / 07:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

Weiteres Rating Upgrade: S&P Global erhöht Rating der TAG auf „BBB“ nach bereits im Mai erfolgten Upgrade durch Moody’s auf „Baa2“

Hamburg, 3. Juli 2026

Die internationale Ratingagentur S&P Global hat das langfristige Rating der TAG Immobilien AG (TAG) auf „BBB“ mit stabilem Ausblick hochgestuft (zuvor: „BBB-“ mit positivem Ausblick) und das kurzfristige Rating von „A-3“ auf „A-2“ angehoben.

Bereits im Mai 2026 hatte die Rating Agentur Moody’s das langfristige Rating der TAG auf „Baa2“ mit stabilem Ausblick (zuvor: „Baa3“ mit positivem Ausblick) hochgestuft. Zugleich erhöhte auch Moody’s das kurzfristige Rating auf „P-2“ nach zuvor „P-3“.

Die beiden Rating Upgrades unterstreichen die starken Finanzkennzahlen der TAG, wie zum Beispiel den im Sektorvergleich niedrigen Verschuldungsgrad, und die sehr gute Liquiditätssituation. Die Ratingverbesserung durch S&P Global reflektiert insbesondere die gestärkte Kapitalstruktur nach dem Börsengang der polnischen Tochter ROBYG S.A. Im Rahmen des IPO kommt es zu einem Bruttomittelzufluss für den TAG-Konzern von insgesamt rund EUR 295 Mio., der die Finanzkennzahlen weiter stärkt und die Grundlage für weiteres Wachstum in allen Geschäftsfeldern der TAG bildet.

Martin Thiel, CFO und Co-CEO der TAG, kommentiert: „Die Upgrades unserer Ratings durch S&P Global und durch Moody’s verdeutlichen die Stärke unserer Kapitalstruktur und unseres operativen Geschäfts. Der Börsengang von ROBYG hat unsere Finanzkraft und unsere strategischen Optionen in Deutschland und Polen weiter erhöht. Auf dieser Basis können wir unsere wertorientierte Wachstumsstrategie konsequent fortsetzen.“

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