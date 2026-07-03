EQS-NVR: Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Brockhaus Technologies AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



03.07.2026 / 15:33 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Brockhaus Technologies AG

Thurn-und-Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt am Main

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 01.07.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

10.447.666

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Brockhaus Technologies AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt am Main Deutschland Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/

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