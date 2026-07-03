EZB-Chefin Lagarde schließt vorzeitigen Rückzug nicht aus

Berlin, 03. ⁠Jul (Reuters) - EZB-Chefin Christine Lagarde hat den Willen zum Absolvieren ihrer vollen Amtszeit betont, einen vorzeitigen Rückzug von ihrem Posten jedoch nicht ausgeschlossen. Sie verwies in einem Interview der Zeitung "Les ‌Echos" darauf, dass ihre Amtszeit bis Oktober 2027 laufe. Sie sehe ihre Aufgabe darin, die Preisstabilität zu gewährleisten. "Angesichts ⁠der ⁠Tatsache, dass wir erneut eine turbulente Phase durchleben, bin ich der Meinung, dass der Kapitän des EZB-Schiffs an Bord bleiben muss." Auf die Frage, ob sie sich bei einer Beruhigung der Lage einen vorzeitigen Rückzug vorstellen ‌könne, um sich 2027 in den französischen ‌Präsidentschaftswahlkampf einzubringen, sagte sie: "Das ist möglich. Ich bin überzeugt, dass in der französischen Präsidentschaftsdebatte eine europäische Stimme gehört werden ⁠muss."

Sollte diese Debatte ein eingeschränkteres Bild von Frankreichs Rolle in ‌Europa offenbaren, halte sie es ⁠für notwendig zu erklären, warum dies ein schmerzhafter Weg für Frankreich und seine Bürger wäre, sagte Lagarde. Nach Gerüchten um einen vorzeitigen Rückzug hatte sie ‌noch im Februar ihre ⁠Absicht bekräftigt, ihre Amtszeit bis ⁠zum Ende zu absolvieren. Die "Financial Times" hatte berichtet, Lagarde wolle ihr Amt als EZB-Präsidentin vorzeitig niederlegen, um dem scheidenden französischen Präsidenten Emmanuel Macron ein Mitspracherecht bei der Bestimmung ihrer Nachfolge zu geben. Lagardes reguläre Amtszeit läuft bis Ende Oktober 2027. Im Frühjahr 2027 stehen in Frankreich Präsidentschaftswahlen an.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von ⁠Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)