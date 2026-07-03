Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.07.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 03. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ASKUL CORP.Bericht Geschäftsjahr 2026
Atrium LjungbergBericht 2. Quartal 2026
K.R.S. CORP.Bericht 2. Quartal 2026
KASUMIGASEKI CAPITALBericht 3. Quartal 2026
Platzer Fastigheter BBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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Platzer Fastigheter B
Atrium Ljungberg
K.R.S. CORP.
ASKUL CORP.
KASUMIGASEKI CAPITAL

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