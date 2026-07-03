Iran nimmt mit Massenzeremonien Abschied von Ajatollah Chamenei

Dubai, 03. ⁠Jul - Im Iran hat am Freitag die öffentliche Aufbahrung des getöteten geistlichen Oberhaupts Ajatollah Ali Chamenei begonnen. Kleriker, Regierungsvertreter, ausländische Würdenträger und Trauernde erwiesen dem 37 Jahre lang Amtierenden in einer großen Gebetshalle in Teheran die letzte Ehre. Mit einwöchigen ‌Massenprozessionen will die Führung nach dem vier Monate langen Krieg öffentliche Loyalität zur Islamischen Republik demonstrieren. Chamenei war am ersten Tag der Angriffe der ⁠USA und ⁠Israels Ende Februar bei einem Luftangriff getötet worden.

Die Beisetzung Chameneis kommt für die Islamische Republik in einem kritischen Moment. Die Führung um die Kleriker und die Revolutionsgarden sieht sich nach dem überstandenen Krieg gestärkt. Experten zufolge ist der Rückhalt in der Bevölkerung jedoch äußerst gering. Jahrelange Sanktionen haben die Wirtschaft ‌gelähmt, und landesweite Proteste wurden mit zunehmender Gewalt ‌niedergeschlagen, was im Januar in der Tötung Tausender Demonstranten gipfelte. Chameneis Sohn und Nachfolger Modschtaba Chamenei wurde bei dem Angriff ebenfalls verletzt und ist seitdem nicht mehr ⁠öffentlich aufgetreten.

Für die Anhänger der Führung hat der Tod Chameneis eine tiefe religiöse ‌Bedeutung, die an schiitische Märtyrer-Traditionen anknüpft. Sein ⁠Sarg wurde am Freitag neben denen seiner Tochter, seines Schwiegersohns, seiner Enkelin und der Ehefrau seines Sohnes Modschtaba aufgebahrt - eine bewusste Anlehnung an den Tod der Familie des Imams Hossein im siebten Jahrhundert. Die ‌Behörden haben eine massive Mobilisierung organisiert, ⁠um Millionen Trauernde zu den Veranstaltungen ⁠zu bringen.

Nach einer großen Prozession in Teheran am Montag soll der Leichnam am Dienstag in die Theologenstadt Ghom gebracht werden. Am Mittwoch sind Zeremonien in den irakischen Pilgerstädten Nadschaf und Kerbela geplant, bevor Chamenei am Donnerstag in Maschhad beigesetzt werden soll. Unter den ausländischen Gästen, die zur Trauerfeier anreisten, waren der irakische Präsident Abdul Latif Raschid sowie Vertreter aus Armenien und Pakistan. Auch Delegationen aus Russland und China werden erwartet.

(Von Parisa Hafezi und ⁠Angus McDowall. Bearbeitet von Holger Hansen, redigiert von Christian Rüttger.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)