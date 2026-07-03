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Julius Bär ernennt Peter Burrill zum Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung



03.07.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 3. Juli 2026 – Die Julius Bär Gruppe gibt heute bekannt, dass Peter Burrill per 17. August 2026 zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt wird, vorbehaltlich abschliessender behördlicher Genehmigung. Dies folgt auf die Ankündigung der Gruppe im April, dass Evie Kostakis von ihrer Funktion als CFO zurücktreten und die Gruppe nach einer geordneten Übergabe verlassen wird.

Peter Burrill ist ein ausgewiesener Finanzexperte mit über 30 Jahren Berufserfahrung in Deutschland, Grossbritannien und den Vereinigten Staaten. Er stösst von Standard Chartered zu Julius Bär, wo er neun Jahre tätig war, zuletzt als Interim Group CFO und Mitglied des Group Management Teams. Davor war er während fünf Jahren Group Head Central Finance und stellvertretender CFO. In diesen Funktionen transformierte er den Finanzbereich umfassend, von der Kerninfrastruktur und dem Operating Model bis hin zum Aufbau eines leistungsstarken internationalen Teams. Zuvor war er bei der Deutschen Bank in Frankfurt als Group Controller und Co-Head Group Finance tätig und verantwortete die Steuerung aller gruppenweiten Finanzfunktionen, einschliesslich Finanzberichterstattung und Regulierung. Seine Laufbahn begann er bei KPMG, wo er 20 Jahre als Wirtschaftsprüfer im Bereich Financial Services arbeitete und als Partner in den Niederlassungen München und Frankfurt fungierte. Er hat einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaftslehre von der University of California, Santa Barbara.

Stefan Bollinger, Chief Executive Officer von Julius Bär, sagt: «Wir freuen uns sehr, Peter Burrill bei Julius Bär willkommen zu heissen. Er verfügt über fundierte, breit gefächerte Finanzexpertise und hat das gesamte Spektrum von Finanz- und Regulierungsfunktionen erfolgreich geleitet. Er bringt umfangreiche internationale Erfahrung in unseren Kernmärkten und wertvolle Sachkenntnisse aus seiner Tätigkeit bei einer stark auf Wealth Management ausgerichteten Bank mit. Damit ist er eine ausgezeichnete Ergänzung für unser Team und wird dazu beitragen, unser führendes Vermögensverwaltungsgeschäft weiter zu stärken und auszubauen sowie die guten Partnerschaften mit allen Interessengruppen zu festigen.»

Er fügt hinzu: «Ich danke Evie Kostakis für ihr langjähriges Engagement bei Julius Bär und ihre wertvollen Beiträge. Für ihren weiteren Weg wünschen wir ihr viel Erfolg und alles Gute.»

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Über Julius Bär

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Unser gesamtes Handeln orientiert sich an unserem übergeordneten Ziel: Mehrwert zu schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht. Per Ende April 2026 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 528 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Leader Index (SLI) sind, der die 30 grössten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär ist in rund 25 Ländern und an rund 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Abu Dhabi, Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management.

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