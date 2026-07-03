Julius Bär ernennt Peter Burrill zum neuen Finanzchef
Zürich, 03. Jul (Reuters) - Die Schweizer Bank Julius Bär bekommt ab August einen neuen Finanzchef. Peter Burrill übernimmt zum 17. August die Position von Evie Kostakis, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Im April hatte die Bank bekannt gegeben, dass Kostakis nach vier Jahren im Amt zurücktritt. Burrill war bei Standard Chartered als Interim-Finanzvorstand und davor bei der Deutschen Bank und KPMG tätig. Julius-Bär-Chef Stefan Bollinger sagte in einer Mitteilung: "Er bringt umfangreiche internationale Erfahrung in unseren Kernmärkten und wertvolle Sachkenntnis aus seiner Tätigkeit bei einer stark auf Vermögensverwaltung ausgerichteten Bank mit."
(Bericht von Marleen Käsebier, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)