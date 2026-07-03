Julius Bär ernennt Peter Burrill zum neuen Finanzchef

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Zürich, ⁠03. Jul (Reuters) - Die Schweizer Bank Julius Bär bekommt ab August einen neuen Finanzchef. Peter ‌Burrill übernimmt zum 17. August die Position von Evie Kostakis, ⁠wie ⁠das Unternehmen am Freitag mitteilte. Im April hatte die Bank bekannt gegeben, dass Kostakis nach vier ‌Jahren im Amt zurücktritt. ‌Burrill war bei Standard Chartered als Interim-Finanzvorstand und davor ⁠bei der Deutschen Bank und ‌KPMG tätig. Julius-Bär-Chef ⁠Stefan Bollinger sagte in einer Mitteilung: "Er bringt umfangreiche internationale Erfahrung in unseren ‌Kernmärkten und ⁠wertvolle Sachkenntnis aus ⁠seiner Tätigkeit bei einer stark auf Vermögensverwaltung ausgerichteten Bank mit."

(Bericht von Marleen Käsebier, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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