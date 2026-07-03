Kanada will neue globale Verteidigungsbank auf Nato-Gipfel vorstellen

Ankara/London, 02. ⁠Jul (Reuters) - Kanada will auf dem Nato-Gipfel in der Türkei in der kommenden Woche rund zehn Gründungsnationen für eine neue globale Verteidigungsbank vorstellen. "Wir haben uns den Nato-Gipfel als Stichtag gesetzt", sagte die kanadische Chefunterhändlerin Isabelle Hudon ‌am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Ziel sei es, die Liste der Gründungsmitglieder bekanntzugeben. Die "Defence, Security and Resilience Bank" (DSRB) soll bis zu ⁠100 Milliarden ⁠Pfund an günstigen Finanzmitteln für die Verteidigung verbündeter Nationen mobilisieren.

Die Initiative ist Teil des Vorstoßes des kanadischen Premierministers Mark Carney für eine Allianz von Mittelmächten. Sie soll den Nato-Staaten helfen, ihr Ziel zu erreichen, bis 2035 fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Das ‌Projekt ist jedoch noch nicht gesichert, da ‌die Unterstützung wichtiger Nationen fehlt, die für eine erstklassige Kreditwürdigkeit nötig wäre. Bislang hat sich öffentlich nur Luxemburg angeschlossen, das der europäische Sitz der ⁠Bank werden soll. Andere G7-Staaten planen vorerst keine Unterzeichnung. Großbritannien verfolgt mit ‌den Niederlanden und Finnland ein ⁠eigenes Projekt. Deutschland, das sich zunächst distanziert hatte, nimmt einem Sprecher des Finanzministeriums zufolge inzwischen als Beobachter an den Gesprächen teil.

Die Finanzierung gilt als eine der größten Herausforderungen. Die Beiträge ‌der Länder sollen sich nach ihrer ⁠Wirtschaftsleistung richten. Für Kanada könnten ⁠das einem Insider zufolge bis zu 1,5 Milliarden Euro sein. Unterstützung kommt jedoch aus der Privatwirtschaft. Große Geldhäuser wie JPMorgan, die Deutsche Bank und die Commerzbank beteiligen sich an dem Vorhaben.

(Bericht von Jonathan Spicer, Iain Withers, Marc Jones, Caroline Stauffer, Andrew Gray, Promit Mukherjee, Maria Cheng, Maria Martinez, Elizabeth Piper, Giuseppe Fonte, Anthony Deutsch, Jihoon Lee, Jan Strupczewski, Jesus Aguado, und Lili Bayer. Geschrieben ⁠von Isabelle NoackRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)