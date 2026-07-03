Mehrtägige Trauerfeiern für Chamenei im Iran

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TEHERAN (dpa-AFX) - An diesem Samstag beginnen im Iran die öffentlichen Trauerfeierlichkeiten für den getöteten obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei. Zunächst sind drei Tage lang Zeremonien in der Hauptstadt Teheran geplant. Sein Leichnam soll dann in die Pilgerstadt Ghom sowie den Irak gebracht werden, ehe Chamenei am kommenden Donnerstag in seiner Heimatstadt Maschhad beerdigt wird.

Chamenei war am 28. Februar im Alter von 86 Jahren durch einen israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in Irans Hauptstadt gezielt getötet worden. Mehr als fünf Wochen führten die USA und Israel daraufhin Krieg gegen den Iran, bis sich Vertreter aus Washington und Teheran Anfang April auf eine Waffenruhe einigten. Bis zu seinem Tod regierte der Ajatollah den Iran mit absoluter Härte./arb/DP/stw

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