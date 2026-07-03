Merz kündigt weitere Verhandlungen mit SPD über Arbeitszeitgesetze im Herbst an

Berlin, 02. ⁠Jul (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat betont, dass die Union ihre Forderung nach einer Flexibilisierung der Arbeitszeiten nicht aufgegeben hat. Merz verwies gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio am Donnerstagabend darauf, dass man ‌sich jetzt mit dem Koalitionspartner SPD auf den ersten Teil geeinigt habe, nämlich die Ausweitung der erlaubten Sonntags-Öffnungszeiten für ⁠Bäckereien, Konditoreien ⁠und Bibliotheken. "Der zweite Teil mit dem Arbeitsgesetz soll im Herbst folgen. Darüber müssen wir noch ausführlich reden", kündigte der CDU-Vorsitzende an. Im Koalitionsausschuss hatte sich die Union nicht mit dem Vorhaben durchsetzen können, die tägliche durch ‌eine wöchentliche Höchstarbeitszeit zu ersetzen. Die SPD ‌lehnte dies ab.

Der Kanzler verteidigte zudem die von der Union durchgesetzte Regelung, dass die zu Corona-Zeiten eingeführte telefonische Krankschreibung wieder ⁠abgeschafft wird und Beschäftigte bereits am ersten Tag ein ärztliches ‌Attest brauchen. Ärzteverbände warnen vor ⁠einer Fehlentwicklung. "Wir kehren zu der Regelung zurück, die wir vor Corona hatten. Gleichzeitig ist es den Betrieben überlassen, auch andere Regelungen zu vereinbaren", sagte Merz dagegen. ‌Das klare Ziel sei es, ⁠die hohen Krankenstände in Deutschland ⁠zu senken.

Das Ziel des 34-Punkte-Pakets, das der Koalitionsausschuss aus CDU, CSU und SPD am Donnerstag vorgestellt hat, sei es, das Wachstum in Deutschland zu stärken. "Wir müssen das Potenzialwachstum erhöhen. Ich möchte gerne, dass wir im nächsten Jahr wieder die Eins davor stehen haben", sagte er mit Blick auf Wachstumserwartungen.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von ⁠Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)