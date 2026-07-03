Merz: Nehme Litauens Aufhebung des Atomwaffenverbots "mit Respekt" zur Kenntnis

Berlin, 03. ⁠Jul (Reuters) - Der litauische Plan, den Weg für die Stationierung von Nato-Atomwaffen im eigenen Land frei zu machen, stößt bei Bundeskanzler Friedrich Merz nicht auf Kritik. Der litauische Präsident Gitanas Nauseda habe über die Pläne informiert, sagte Merz am Freitag nach ‌einem Treffen mit den drei baltischen Staats- und Regierungschefs in Berlin. Dies sei zunächst eine innenpolitische Entscheidung in Litauen, fügte Merz hinzu. "Es zeigt aber auch ⁠zugleich, wie ⁠in diesem Land die Bedrohung aus Russland ernst genommen wird und wie das Land bereit ist, sich auch in dieser Hinsicht zu verteidigen. Und insofern habe ich das hier nicht nur nicht zu kritisieren, sondern mit Respekt zur Kenntnis zu nehmen, dass Litauen auch in dieser Hinsicht bereit ist, das ‌Land und damit das Nato-Territorium zu verteidigen."

Der litauische ‌Präsident selbst wies den Eindruck zurück, dass dieser Schritt ein aggressives Vorgehen oder eine Provokation sei. "Hier geht es um das Ziel, das mein Land verfolgt, dass wir ⁠alle Mittel der Abschreckung nutzen wollen", sagte Nauseda. In Vilnius haben sich die ‌Parlamentsparteien auf einen Plan zur Aufhebung des ⁠verfassungsrechtlichen Verbots von Atomwaffen auf litauischem Boden geeinigt. Es gebe aber keine unmittelbaren Pläne, Atomwaffen in Litauen zu lagern, hatte Nauseda betont. Auch Finnland ist einen solchen Schritt gegangen.

Sowohl Nauseda als auch die Regierungschefs ‌von Lettland und Estland betonten, dass ⁠die von Russland am 1. Juli angeordnete ⁠Schließung mehrerer Bahnübergänge in die baltischen Staaten nicht als Eskalation verstanden werden müsse. Dies habe vor allem wirtschaftliche Ursachen, weil kaum noch Bahnverkehr über die Übergänge komme. Dass Litauen von den Schließungen ausgenommen worden sei, liege daran, dass Russland die russische Exklave Kaliningrad immer schlechter über See versorgen könne, sagte Nauseda. Deshalb sei der Transport von Waren durch Litauen wichtig. "Die Sicherheit des Baltikums ist auch die Sicherheit Deutschlands", betonte Merz. Die Rüstungsindustrien ⁠der Staaten sollten stärker zusammenarbeiten.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ..... Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)