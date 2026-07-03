Moldauischer Ministerpräsident tritt überraschend zurück

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Chisinau, 03. ⁠Jul (Reuters) - Der moldauische Ministerpräsident Alexandru Munteanu ist überraschend zurückgetreten. Mit seinem Rücktritt muss auch die gesamte Regierung abtreten. Seine Begründung für diesen Schritt blieb vage. "Heute ‌endet meine Amtszeit als Ministerpräsident", erklärte er am Freitag auf der Plattform X. "In dem Moment, als ⁠mir ⁠klar wurde, dass ich mein Mandat nicht mehr in Übereinstimmung mit meinen Prinzipien und Überzeugungen ausüben kann, habe ich mich für den Rücktritt entschieden." Präsidentin Maia Sandu teilte mit, Munteanu werde ‌das Amt bis zur Ernennung eines ‌Nachfolgers weiterführen.

Der Schritt ist eine Herausforderung für Präsidentin Sandu und ihre pro-europäische Regierungspartei Aktion und Solidarität (PAS). Die ⁠PAS hatte bei der Parlamentswahl im September 2025 ‌einen klaren Sieg gegen ein ⁠pro-russisches Bündnis errungen und damit ein Mandat zur Fortsetzung des EU-Beitrittskurses erhalten. Munteanu wurde im November 2025 zum Regierungschef ernannt.

Sandu kündigte an, ‌in der kommenden ⁠Woche Gespräche mit den Parlamentsfraktionen ⁠aufzunehmen, um rasch einen neuen Kandidaten für das Amt zu benennen. Die Republik Moldau, die zwischen der Ukraine und dem EU-Mitglied Rumänien liegt, hat den Status eines EU-Beitrittskandidaten. Das Land mit einer rumänischsprachigen Mehrheit ist politisch seit langem zwischen pro-europäischen und pro-russischen Kräften zerrissen.

(Bericht von: Anna ⁠Pruchnicka und Alexander Tanas. Bearbeitet von Holger Hansen, redigiert von Christian Rüttger Redaktion: Gareth Jones und Peter ‌Graff)

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