Original-Research: Medios AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Medios AG - von Montega AG 03.07.2026 / 09:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Medios AG Unternehmen: Medios AG ISIN: DE000A1MMCC8 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.07.2026 Kursziel: 24,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA Medios schließt Standort Aschaffenburg - erster sichtbarer Schritt des breiter angelegten Effizienzprogramms Die Medios AG hat jüngst die Schließung der 100%-Tochter Medios Solutions Aschaffenburg GmbH angekündigt. Wir werten dies als ersten konkreten Umsetzungsschritt des avisierten Effizienzprogramms und sehen trotz der im laufenden Geschäftsjahr nur marginalen Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis unseregrundlegende Einschätzung einer sukzessiv steigenden Profitabilität bestätigt. Dem Standort waren zuletzt rund 10% des deutschen Produktionsvolumens zuzurechnen.Die dort gefertigten patienten individuellen Arzneimittel sollen künftig insbesondere auf die bestehenden GMP-Labore in Mannheim und Stuttgart verteilt werden, sodass die Versorgungskontinuität nach aktuellem Stand gewährleistet bleibt. Von der Maßnahme sind insgesamt 32 Mitarbeitende betroffen, für die das Unternehmen einen sozialverträglichen Interessenausgleich anstrebt. Als zentrale Treiber der Entscheidung werden eine rückläufige Auslastung sowie eine im Vergleich zum Netzwerk unterdurchschnittliche Profitabilität genannt. Zusätzlich werden anstehende bauliche Investitionen angeführt, die im Verhältnis zur erwarteten Standortentwicklung nicht mehr als wirtschaftlich sinnvoll bewertet wurden. Belastend wirkt darüber hinaus der anhaltende Margendruck im Segment, insbesondere nach der im Q4/25 erfolgten Anpassung der für Medios relevanten Hilfstaxe. In den vergangenen beiden Quartalen zeigte sich entsprechend eine gedämpfte Profitabilitätsentwicklung mit einer adj. EBITDA-Marge von 7,7% in Q4/25 sowie 8,9% in Q1/26. Prognoseanpassung: Vor diesem Hintergrund erachten wir die Standortschließung als konsequenten ersten sichtbaren Schritt des angekündigten Effizienzprogramms. Auf die Umsatzentwicklung im laufenden Geschäftsjahr erwarten wir keine signifikanten Auswirkungen, da die am Standort erbrachten Volumina durch andere Produktionsstätten kompensiert werden dürften. Auf der Kostenseite erwarten wir eine außerordentliche Belastung im knapp siebenstelligen Bereich, kalkulieren aber in denFolgejahren mit einer entsprechend hohen Entlastung. Auch wenn es sich zunächst um einen begrenzten Beitrag handelt, erhöht der Schrittaus unserer Sicht die Visibilität unserer unterstellten Margenexpansion von rund 30bpp.a. bis 2028, die zusätzlich durch weitere Effizienzinitiativen und operative Maßnahmenunterstützt werden dürfte. Das Unternehmen hat hierzu angekündigt, im Rahmen des Kapitalmarkttags im September umfassender zu berichten und auf die mittelfristige Strategie sowie deren Implikationen für Umsatz- und Ergebnisentwicklung detaillierter einzugehen. Die aktuelle Maßnahme interpretieren wir entsprechend als ersten Bausteineines breiter angelegten Transformationsprozesses. Fazit: U.E. beinhaltet der konservativ kommunizierte Unternehmensausblick bereitsmögliche Risiken aus den laufenden regulatorischen Diskussionen (Schiedsverfahren zur Neufestlegung der Hilfstaxe, Gesundheitsreform). Die aktuelle wenig anspruchsvolle Bewertung mit einem um PPA bereinigten KGV von ca. 7x auf 2026e preist u.E.zusätzliche Risiken ein, ohne die Chancen der Reformen für Medios als strukturellen Kostenführer angemessen zu berücksichtigen. Entsprechend sehen wir das Chance-Risiko-Profil weiterhin als attraktiv an und bestätigen die Kaufempfehlung. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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