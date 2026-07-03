Original-Research: Medios AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Medios AG - von Montega AG

03.07.2026 / 09:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Medios AG

     Unternehmen:               Medios AG
     ISIN:                      DE000A1MMCC8

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      02.07.2026
     Kursziel:                  24,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Medios schließt Standort Aschaffenburg - erster sichtbarer Schritt des
breiter angelegten Effizienzprogramms

Die Medios AG hat jüngst die Schließung der 100%-Tochter Medios Solutions
Aschaffenburg GmbH angekündigt. Wir werten dies als ersten konkreten
Umsetzungsschritt des avisierten Effizienzprogramms und sehen trotz der im
laufenden Geschäftsjahr nur marginalen Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis
unseregrundlegende Einschätzung einer sukzessiv steigenden Profitabilität
bestätigt.

Dem Standort waren zuletzt rund 10% des deutschen Produktionsvolumens
zuzurechnen.Die dort gefertigten patienten individuellen Arzneimittel sollen
künftig insbesondere auf die bestehenden GMP-Labore in Mannheim und
Stuttgart verteilt werden, sodass die Versorgungskontinuität nach aktuellem
Stand gewährleistet bleibt. Von der Maßnahme sind insgesamt 32 Mitarbeitende
betroffen, für die das Unternehmen einen sozialverträglichen
Interessenausgleich anstrebt.

Als zentrale Treiber der Entscheidung werden eine rückläufige Auslastung
sowie eine im Vergleich zum Netzwerk unterdurchschnittliche Profitabilität
genannt. Zusätzlich werden anstehende bauliche Investitionen angeführt, die
im Verhältnis zur erwarteten Standortentwicklung nicht mehr als
wirtschaftlich sinnvoll bewertet wurden. Belastend wirkt darüber hinaus der
anhaltende Margendruck im Segment, insbesondere nach der im Q4/25 erfolgten
Anpassung der für Medios relevanten Hilfstaxe. In den vergangenen beiden
Quartalen zeigte sich entsprechend eine gedämpfte Profitabilitätsentwicklung
mit einer adj. EBITDA-Marge von 7,7% in Q4/25 sowie 8,9% in Q1/26.

Prognoseanpassung: Vor diesem Hintergrund erachten wir die
Standortschließung als konsequenten ersten sichtbaren Schritt des
angekündigten Effizienzprogramms. Auf die Umsatzentwicklung im laufenden
Geschäftsjahr erwarten wir keine signifikanten Auswirkungen, da die am
Standort erbrachten Volumina durch andere Produktionsstätten kompensiert
werden dürften. Auf der Kostenseite erwarten wir eine außerordentliche
Belastung im knapp siebenstelligen Bereich, kalkulieren aber in
denFolgejahren mit einer entsprechend hohen Entlastung.

Auch wenn es sich zunächst um einen begrenzten Beitrag handelt, erhöht der
Schrittaus unserer Sicht die Visibilität unserer unterstellten
Margenexpansion von rund 30bpp.a. bis 2028, die zusätzlich durch weitere
Effizienzinitiativen und operative Maßnahmenunterstützt werden dürfte. Das
Unternehmen hat hierzu angekündigt, im Rahmen des Kapitalmarkttags im
September umfassender zu berichten und auf die mittelfristige Strategie
sowie deren Implikationen für Umsatz- und Ergebnisentwicklung detaillierter
einzugehen. Die aktuelle Maßnahme interpretieren wir entsprechend als ersten
Bausteineines breiter angelegten Transformationsprozesses.

Fazit: U.E. beinhaltet der konservativ kommunizierte Unternehmensausblick
bereitsmögliche Risiken aus den laufenden regulatorischen Diskussionen
(Schiedsverfahren zur Neufestlegung der Hilfstaxe, Gesundheitsreform). Die
aktuelle wenig anspruchsvolle Bewertung mit einem um PPA bereinigten KGV von
ca. 7x auf 2026e preist u.E.zusätzliche Risiken ein, ohne die Chancen der
Reformen für Medios als strukturellen Kostenführer angemessen zu
berücksichtigen. Entsprechend sehen wir das Chance-Risiko-Profil weiterhin
als attraktiv an und bestätigen die Kaufempfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8e68fe89350d5b1292a0e350d82cb0c5

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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