Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu BSW/AfD

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu BSW/AfD:

"In einem Brief betonten die BSWler Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit der AfD und schlugen parteiunabhängige Ministerpräsidenten vor, die "selbstverständlich" von den Rechtsalternativen mitgetragen werden sollen. Bei wechselnden Mehrheiten stellt die Wagenknecht-Partei in Aussicht, die AfD gegebenenfalls zu unterstützen. Statt der Auftritte gibt es nun einige BSW-Austritte. Die AfD bedankt sich höhnisch mit dem Hinweis darauf, dass das BSW erst einmal die Fünf-Prozent-Hürde überspringen müsse. Dass es Wagenknecht und Co. genau darum mit ihrer Offerte geht, liegt auf der Hand. Dass ehemalige Linke, die einst für den Antifaschismus glühten, mittlerweile Nationalisten, Antieuropäern, Rassisten und teilweise sogar Rechtsextremisten die Hand reichen, nur um nicht selbst unterzugehen, ist beschämend und abstoßend."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Reformen
Koalition einigt sich auf Steuerentlastungengestern, 07:20 Uhr · dpa-AFX
Koalition einigt sich auf Steuerentlastungen
Nahost im Blick
Indirekte USA-Iran-Gespräche positiv verlaufengestern, 04:05 Uhr · dpa-AFX
Indirekte USA-Iran-Gespräche positiv verlaufen
Wochenlange Gespräche
US-Regierung hebt Blockade von Anthropics KI-Modellen auf01. Juli · dpa-AFX
Jemand hält einen Mikrochip.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Analyse zu KI-Investitionen
Die Börse feiert Meta wieder - nur ein Punkt beunruhigtgestern, 14:50 Uhr · onvista
Große KI-Gewinner in diesem Jahr
Chip-Aktien: Bei welchen Kursen der Kauf wieder lohntgestern, 12:05 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen