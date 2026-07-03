Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu BSW/AfD

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu BSW/AfD:

"In einem Brief betonten die BSWler Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit der AfD und schlugen parteiunabhängige Ministerpräsidenten vor, die "selbstverständlich" von den Rechtsalternativen mitgetragen werden sollen. Bei wechselnden Mehrheiten stellt die Wagenknecht-Partei in Aussicht, die AfD gegebenenfalls zu unterstützen. Statt der Auftritte gibt es nun einige BSW-Austritte. Die AfD bedankt sich höhnisch mit dem Hinweis darauf, dass das BSW erst einmal die Fünf-Prozent-Hürde überspringen müsse. Dass es Wagenknecht und Co. genau darum mit ihrer Offerte geht, liegt auf der Hand. Dass ehemalige Linke, die einst für den Antifaschismus glühten, mittlerweile Nationalisten, Antieuropäern, Rassisten und teilweise sogar Rechtsextremisten die Hand reichen, nur um nicht selbst unterzugehen, ist beschämend und abstoßend."/yyzz/DP/he