Redcare Pharmacy - Abwärtstrend im Fokus
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Abwärtstrend im Fokus
Nach dem scharfen Kursverfall von November 2024 bis März 2026 kam es bei der Redcare Pharmacy-Aktie zuletzt zu einer Stabilisierung im Bereich der Unterstützung bei knapp 40 EUR (Tiefs von 2022). Der abebbende Verkaufsdruck schlägt sich in den zuletzt ausgeprägten Innenstäben nieder. Diese „inside months“ wurde jüngst nach oben aufgelöst. Der Stimmungsumschwung spiegelt sich im Bruch des Abwärtstrends im Verlauf der Relativen Stärke ebenso wider. Solche Indikatortrendbrüche treten nicht selten mit zeitlichem Vorlauf auf und können damit als Frühindikator gelten, bevor sich der Trendbruch im eigentlichen Kursverlauf manifestiert. Dieses Verhaltensmuster bringt uns unmittelbar zum entscheidenden Signalgeber: Als solchen definieren wir den Baissetrend seit November 2024 (akt. bei 68,38 EUR). Gelingt der Trendbruch, dürfte die Aktie das Schlimmste endgültig überstanden haben. Die horizontalen Barrieren bei rund 95 EUR – verstärkt durch die 50-Monats-Linie (akt. bei 94,23 EUR) – definieren im Ausbruchsfall die nächsten Anlaufmarken. Um die aktuelle Ausbruchschance nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die Marke von 60 EUR nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten.
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Nach dem scharfen Kursverfall von November 2024 bis März 2026 kam es bei der Redcare Pharmacy-Aktie zuletzt zu einer Stabilisierung im Bereich der Unterstützung bei knapp 40 EUR (Tiefs von 2022). Der abebbende Verkaufsdruck schlägt sich in den zuletzt ausgeprägten Innenstäben nieder. Diese „inside months“ wurde jüngst nach oben aufgelöst. Der Stimmungsumschwung spiegelt sich im Bruch des Abwärtstrends im Verlauf der Relativen Stärke ebenso wider. Solche Indikatortrendbrüche treten nicht selten mit zeitlichem Vorlauf auf und können damit als Frühindikator gelten, bevor sich der Trendbruch im eigentlichen Kursverlauf manifestiert. Dieses Verhaltensmuster bringt uns unmittelbar zum entscheidenden Signalgeber: Als solchen definieren wir den Baissetrend seit November 2024 (akt. bei 68,38 EUR). Gelingt der Trendbruch, dürfte die Aktie das Schlimmste endgültig überstanden haben. Die horizontalen Barrieren bei rund 95 EUR – verstärkt durch die 50-Monats-Linie (akt. bei 94,23 EUR) – definieren im Ausbruchsfall die nächsten Anlaufmarken. Um die aktuelle Ausbruchschance nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die Marke von 60 EUR nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten.
Redcare Pharmacy (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Redcare Pharmacy
Quelle: LSEG, tradesignal²
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