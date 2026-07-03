Renk baut mit Übernahme in Großbritannien Geschäft im Marinesektor aus

Düsseldorf, 03. Jul (Reuters) - Der Augsburger Rüstungszulieferer Renk übernimmt den britischen Getriebe-Hersteller David Brown Defence. Das Unternehmen sei auf hochpräzise Getriebe für die Marine und Landverteidigungsstreitkräfte spezialisiert, teilte der Hersteller von Getrieben für Panzer und Schiffe am Freitag mit. Die Übernahme stelle "eine strategisch wichtige Ergänzung des bestehenden Portfolios von Renk im Marinesektor dar." Der Zukauf werde es Renk zudem ermöglichen, Synergien auf operativer und technologischer Ebene zu heben. Die Transaktion solle bis zum Jahresende abgeschlossen werden.
(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)