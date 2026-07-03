Renk baut mit Übernahme in Großbritannien Geschäft im Marinesektor aus

Reuters · Uhr
Thema: Rüstung
Artikel teilen:

Düsseldorf, ⁠03. Jul (Reuters) - Der Augsburger Rüstungszulieferer Renk übernimmt den britischen Getriebe-Hersteller David Brown ‌Defence. Das Unternehmen sei auf hochpräzise Getriebe für ⁠die ⁠Marine und Landverteidigungsstreitkräfte spezialisiert, teilte der Hersteller von Getrieben für Panzer und Schiffe am ‌Freitag mit. Die Übernahme ‌stelle "eine strategisch wichtige Ergänzung des bestehenden Portfolios ⁠von Renk im Marinesektor dar." ‌Der Zukauf ⁠werde es Renk zudem ermöglichen, Synergien auf operativer und technologischer Ebene ‌zu ⁠heben. Die Transaktion ⁠solle bis zum Jahresende abgeschlossen werden.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RENK

Das könnte dich auch interessieren

Branche legt zu
Rüstungswerte gefragt - Warten auf Rheinmetall-Signalegestern, 09:37 Uhr · dpa-AFX
Rüstungswerte gefragt - Warten auf Rheinmetall-Signale
Europäische Rüstungswerte
Rüstungswerte gefragt - Warten auf Rheinmetall-Signalegestern, 11:22 Uhr · dpa-AFX
Rüstungswerte gefragt - Warten auf Rheinmetall-Signale
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Studie von EY
US-Techfirmen bauen Dominanz bei Börsenbewertungen ausheute, 05:51 Uhr · Reuters
Analyse zu KI-Investitionen
Die Börse feiert Meta wieder - nur ein Punkt beunruhigtgestern, 14:50 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen