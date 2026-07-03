Düsseldorf, ⁠03. Jul (Reuters) - Der Augsburger Rüstungszulieferer Renk übernimmt den britischen Getriebe-Hersteller David Brown ‌Defence. Das Unternehmen sei auf hochpräzise Getriebe für ⁠die ⁠Marine und Landverteidigungsstreitkräfte spezialisiert, teilte der Hersteller von Getrieben für Panzer und Schiffe am ‌Freitag mit. Die Übernahme ‌stelle "eine strategisch wichtige Ergänzung des bestehenden Portfolios ⁠von Renk im Marinesektor dar." ‌Der Zukauf ⁠werde es Renk zudem ermöglichen, Synergien auf operativer und technologischer Ebene ‌zu ⁠heben. Die Transaktion ⁠solle bis zum Jahresende abgeschlossen werden.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)