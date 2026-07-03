ROUNDUP 2: Russische Gleitbomben und Raketen auf ukrainische Städte

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

(Aktualisierung: Opferzahl erhöht)

SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - Bei russischen Angriffen auf die ukrainischen Großstädte Saporischschja und Dnipro mit Gleitbomben, Drohnen und Raketen sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. "Drei Tote und zwölf Verwundete, unter ihnen auch Kinder", schrieb Olexander Ganscha, Militärverwalter von Dnipro. Die Region sei im Tagesverlauf von mindestens 50 Angriffen getroffen worden.

In der frontnahen südostukrainischen Großstadt Saporischschja wurden durch eine Gleitbombe mindestens zwei Zivilisten getötet. Weitere 21 seien verletzt worden, teilte der Militärgouverneur des gleichnamigen Gebiets, Iwan Fedorow, bei Telegram mit. Durch die Bombe sei das Gebäude eines Industrieunternehmens beschädigt worden. Die Frontlinie zwischen russischen und ukrainischen Truppen verläuft etwa 20 Kilometer südlich der Industriestadt.

Die Ukraine wehrt sich seit etwas mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Reformen
Koalition einigt sich auf Steuerentlastungengestern, 07:20 Uhr · dpa-AFX
Koalition einigt sich auf Steuerentlastungen
Nahost im Blick
Indirekte USA-Iran-Gespräche positiv verlaufengestern, 04:05 Uhr · dpa-AFX
Indirekte USA-Iran-Gespräche positiv verlaufen
Wochenlange Gespräche
US-Regierung hebt Blockade von Anthropics KI-Modellen auf01. Juli · dpa-AFX
Jemand hält einen Mikrochip.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Tech, Industrie, oder Konsum?
Welche Aktiensektoren im jetzigen Umfeld überzeugenheute, 12:45 Uhr · The Market
BMW und Audi legen zu - VW im Minus
Autoabsatz in Deutschland im ersten Halbjahr gestiegenheute, 10:02 Uhr · Reuters
Verkauf von 900 Millionen Aktien
Toyota und Daimler Truck reduzieren Anteile an Archionheute, 09:29 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen