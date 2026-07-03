Koalition sucht praktikable Umsetzung für Attestpflicht ab dem ersten Tag

Berlin, 03. Jul (Reuters) - ⁠Nach der Kritik an der Entscheidung zur Abschaffung der telefonischen Krankschreibung und für ein verpflichtendes Attest ab dem ersten Krankheitstag wollen Union und SPD nach einer praktikablen Umsetzung suchen. "Dafür werden wir eine unbürokratische Lösung finden, die der Situation auch gerecht wird", sagte Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) am Freitag den Sendern RTL und ntv. CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn verwies etwa auf Videosprechstunden bei Ärzten. SPD-Generalsekretär Tom Klüssendorf ‌betonte, dass man die Praxen nicht überfordern dürfe und deshalb eine umsetzbare Lösung brauche. Die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung und die Entscheidung für ein Attest ab dem ersten Krankheitstag sei "das kleinere Übel" in den Verhandlungen mit der Union ⁠gewesen, weil diese eigentlich ⁠einen Karenztag gefordert hatte, sagte Klüssendorf der ARD.

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD hatten am Donnerstag ein 34-Punkte-Reformpaket mit dem Titel "Ein Programm für Aufschwung und Beschäftigung" präsentiert. Damit soll die Wirtschaft wieder flott und vor allem kleine und mittlere Einkommen durch eine Steuerreform entlastet werden. Die heftigste Kritik gab es an den Entscheidungen zur Krankschreibung. Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte in diesem Zusammenhang aber betont, dass Unternehmen oder Tarifverträge von der Krankschreibung ab dem ersten Tag abweichen können. Entsprechende Regelungen ‌gibt es bereits heute in vielen Firmen. Mit der Abschaffung der telefonischen ‌Krankschreibung kehre man zudem nur zum Zustand vor der Corona-Pandemie zurück, erklärte Kanzleramtschef Frei.

Frei und Spahn verteidigten die Entscheidungen. "Wir haben mit die höchste Zahl an Krankheitstagen, etwa 18 Krankheitstage im Jahr pro Arbeitnehmer", sagte der frühere Gesundheitsminister Spahn in der ARD. Man müsse sich die ⁠Frage stellen, ob die Deutschen wirklich so viel kränker seien als die Beschäftigten in anderen europäischen Ländern. Kritik von Ärztefunktionären ‌wies er zurück. "Dieselben Ärztefunktionäre, die uns während der Gesundheitsreform vor ein ⁠paar Wochen gesagt haben, oh Gott, das wären ja 80 Millionen Arztbesuche pro Jahr weniger, sagen jetzt, es würden zu viele Arztbesuche." Ärztevertreter haben vor einem Ansturm auf ohnehin überfüllte Praxen gewarnt.

Spahn und Frei betonten, dass es in der Debatte auch um Gerechtigkeit gehe. Wer tatsächlich krank sei, solle nicht arbeiten. Ansonsten sei es ‌fairer gegenüber Kollegen, im Zweifel vielleicht doch zu arbeiten. Beide ⁠CDU-Politiker verwiesen darauf, dass es an Montagen und Freitagen ⁠besonders viele Krankschreibungen gebe. "Das kann man ... nicht medizinisch erklären", sagte der Kanzleramtschef. Er verwies darauf, dass die Zahl der Krankentage doppelt so hoch wie in Frankreich sei. "Dann stellt sich tatsächlich die Frage: Ist es vielleicht in Deutschland zu einfach, mit einem Anruf zu sagen, heute komme ich nicht zur Arbeit", sagte Spahn.

Die SPD hatte schon am Donnerstag betont, dass die Änderung nicht ihre Idee sei. Klüssendorf sprach am Freitag von einem "klassischen Kompromiss". "Die Einführung eines Karenztages, das heißt, krank sein ohne Lohnfortzahlung, war für uns keine Option", sagte der SPD-Generalsekretär zum Verlauf der Verhandlungen im Koalitionsausschuss. Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil hatte am Donnerstag im ZDF sowohl auf die hohe Zahl an Krankheitstagen als auch auf die Proteste ⁠von Ärzten verwiesen, die die Entscheidung für nicht umsetzbar hielten. Deshalb müsse man nun nach einem "guten, praktikablen" Weg suchen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)