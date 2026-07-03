Spur nach Bombenanschlag auf Ukrainer in Monaco führt nach Deutschland

Paris, 03. ⁠Jul (Reuters) - Nach dem Bombenanschlag in Monaco auf eine ukrainische Familie mit drei Verletzten führt die Spur der mutmaßlichen Täterin nach Deutschland. Bei der Verdächtigen handelt es sich um eine etwa 30-jährige Ukrainerin, die als ‌Mann verkleidet war und deren letzter offizieller Wohnsitz in Deutschland lag, wie der stellvertretende Staatsanwalt von Monaco, Morgan Raymond, am Freitag mitteilte. ⁠Sie habe ⁠zudem ein Auto mit deutschem Kennzeichen benutzt, das über Italien und andere Länder nach Monaco gelangt sei. Der Sprengsatz wurde den Angaben zufolge ferngezündet. Bei den Anschlagsopfern handelt es sich um einen von der Ukraine sanktionierten Oligarchen, der Geschäfte auf der von ‌Russland annektierten Krim betrieben haben soll, seine ‌Lebenspartnerin und seinen Sohn.

Die Komplexität des Sprengsatzes deute darauf hin, dass es sich nicht um eine Einzeltäterin handle, sagte Raymond. Die Ermittler suchten daher ⁠nach möglichen Komplizen und Hintermännern. Zwei am Mittwoch und Donnerstag festgenommene ‌Männer seien wieder freigelassen worden, da ⁠sich ein Tatverdacht nicht erhärtet habe. Die als Mann verkleidete Frau soll am Montagabend ein Paket vor einem Gebäude deponiert haben. Der darin enthaltene Sprengsatz explodierte den Angaben zufolge, als ‌die drei Opfer, die in ⁠einer Erdgeschosswohnung leben, nach Hause kamen.

Einer ⁠der Verletzten ist der aus der Ukraine stammende Geschäftsmann Wadym Jermolajew. Er erhielt 2019 die zyprische Staatsbürgerschaft. Die Ukraine verhängte 2023 Sanktionen gegen ihn, ukrainischen Medienberichten zufolge wegen Geschäften auf der Krim. Seine Lebenspartnerin wurde bei dem Anschlag schwer verletzt. Jermolajew und sein Sohn erlitten demnach leichtere Verletzungen. Fürst Albert von Monaco sprach von einer "abscheulichen Tat".

(Reporter: Alain Acco und Inti Landauro; geschrieben ⁠von Markus Wacket; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)