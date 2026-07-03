Stehen wir vor einem Börsenhoch? Christian W. Röhl über die IPO-Welle
Steht die nächste große IPO-Welle bevor – und was bedeutet das für Anleger?
📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/
► Darum geht's im Video:
In diesem Interview spricht Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) mit Christian W. Röhl (Scalable Capital) über die Rolle von Börsengängen für den Gesamtmarkt. Gemeinsam analysieren sie, warum große IPOs häufig in Phasen hoher Bewertungen stattfinden und ob Börsengänge von Unternehmen wie SpaceX, OpenAI oder Anthropic ein Warnsignal für den Aktienmarkt sein könnten. Außerdem geht es um den Unterschied zwischen Primär- und Sekundärmarkt, den Kapitalbedarf neuer Unternehmen und die Frage, ob IPOs tatsächlich einen Wendepunkt im Börsenzyklus markieren können. Ein spannender Einblick für alle, die verstehen möchten, welche Auswirkungen große Börsengänge auf den Gesamtmarkt und das eigene Depot haben können.
Timestamps:
00:00 ► Einführung in die IPO-Diskussion
02:57 ► Die Auswirkungen von IPOs auf den Markt
05:51 ► Die Rolle von Mitarbeitern und Investoren bei IPOs
09:08 ► ETFs und der Einfluss von SpaceX auf Indizes
12:10 ► Kreislaufdeals und die Dynamik der KI-Wirtschaft
17:27 ► Die Warnung von Greenspan und ihre Folgen
18:39 ► Transparenz im KI-Markt: Chancen und Herausforderungen
19:59 ► Börsengänge von KI-Unternehmen: Ein Blick in die Zukunft
21:48 ► Marktanalyse: IPOs und ihre Auswirkungen auf den Markt
23:51 ► SpaceX und der Druck auf Aktienkurse
25:43 ► Historische IPOs und ihre Lehren für die Zukunft
28:57 ► Megadeals und zyklische Höhepunkte: Ein Warnsignal?
31:38 ► Bewertungen im Halbleiterbereich: Risiken und Chancen
33:46 ► Zukunftsausblick: Wo fließt das Kapital hin?
► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/
► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:
📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart
📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart
🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/
🕐 Das Video wurde am 03.07.2026 um 17:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.
Im Video erwähnte Werte:
Alibaba
WKN: A117ME | ISIN: US01609W1027
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a117me-alibaba
Alphabet
WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a14y6f-alphabet-a
Amazon
WKN: 906866 | ISIN: US0231351067
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/906866-amazon
Blackstone
WKN: A2PM4W | ISIN: US09260D1072
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2pm4w-blackstone
Coca-Cola
WKN: 850663 | ISIN: US1912161007
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/850663-coca-cola
Coinbase
WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2qp7j-coinbase
Glencore
WKN: A1JAGV | ISIN: JE00B4T3BW64
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1jagv-glencore
Infineon (im Text als „Infinium“ bezeichnet)
WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/623100-infineon
Microsoft
WKN: 870747 | ISIN: US5949181045
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/870747-microsoft
NVIDIA
WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/918422-nvidia
NTT DoCoMo
WKN: 916541 | ISIN: JP3165650007
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/916541-ntt-docomo
PetroChina
WKN: A0M4YQ | ISIN: CNE1000003W8
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a0m4yq-petrochina
Rheinmetall
WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/703000-rheinmetall
Rivian
WKN: A3C47B | ISIN: US76954A1034
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a3c47b-rivian
SpaceX
WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a42d4f-spacex
Tesla
WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1cx3t-tesla
thyssenkrupp (Muttergesellschaft der erwähnten TKMS)
WKN: 750000 | ISIN: DE0007500001
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/750000-thyssenkrupp
Vodafone
WKN: A1XA83 | ISIN: GB00BH4HKS39
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1xa83-vodafone
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–