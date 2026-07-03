Stehen wir vor einem Börsenhoch? Christian W. Röhl über die IPO-Welle

Steht die nächste große IPO-Welle bevor – und was bedeutet das für Anleger?



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► Darum geht's im Video:

In diesem Interview spricht Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) mit Christian W. Röhl (Scalable Capital) über die Rolle von Börsengängen für den Gesamtmarkt. Gemeinsam analysieren sie, warum große IPOs häufig in Phasen hoher Bewertungen stattfinden und ob Börsengänge von Unternehmen wie SpaceX, OpenAI oder Anthropic ein Warnsignal für den Aktienmarkt sein könnten. Außerdem geht es um den Unterschied zwischen Primär- und Sekundärmarkt, den Kapitalbedarf neuer Unternehmen und die Frage, ob IPOs tatsächlich einen Wendepunkt im Börsenzyklus markieren können. Ein spannender Einblick für alle, die verstehen möchten, welche Auswirkungen große Börsengänge auf den Gesamtmarkt und das eigene Depot haben können.



Timestamps:

00:00 ► Einführung in die IPO-Diskussion

02:57 ► Die Auswirkungen von IPOs auf den Markt

05:51 ► Die Rolle von Mitarbeitern und Investoren bei IPOs

09:08 ► ETFs und der Einfluss von SpaceX auf Indizes

12:10 ► Kreislaufdeals und die Dynamik der KI-Wirtschaft

17:27 ► Die Warnung von Greenspan und ihre Folgen

18:39 ► Transparenz im KI-Markt: Chancen und Herausforderungen

19:59 ► Börsengänge von KI-Unternehmen: Ein Blick in die Zukunft

21:48 ► Marktanalyse: IPOs und ihre Auswirkungen auf den Markt

23:51 ► SpaceX und der Druck auf Aktienkurse

25:43 ► Historische IPOs und ihre Lehren für die Zukunft

28:57 ► Megadeals und zyklische Höhepunkte: Ein Warnsignal?

31:38 ► Bewertungen im Halbleiterbereich: Risiken und Chancen

33:46 ► Zukunftsausblick: Wo fließt das Kapital hin?



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🕐 Das Video wurde am 03.07.2026 um 17:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Im Video erwähnte Werte:

Alibaba

WKN: A117ME | ISIN: US01609W1027

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Alphabet

WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a14y6f-alphabet-a



Amazon

WKN: 906866 | ISIN: US0231351067

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/906866-amazon



Blackstone

WKN: A2PM4W | ISIN: US09260D1072

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2pm4w-blackstone



Coca-Cola

WKN: 850663 | ISIN: US1912161007

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/850663-coca-cola



Coinbase

WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2qp7j-coinbase



Glencore

WKN: A1JAGV | ISIN: JE00B4T3BW64

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1jagv-glencore



Infineon (im Text als „Infinium“ bezeichnet)

WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/623100-infineon



Microsoft

WKN: 870747 | ISIN: US5949181045

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/870747-microsoft



NVIDIA

WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/918422-nvidia



NTT DoCoMo

WKN: 916541 | ISIN: JP3165650007

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/916541-ntt-docomo



PetroChina

WKN: A0M4YQ | ISIN: CNE1000003W8

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a0m4yq-petrochina



Rheinmetall

WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/703000-rheinmetall



Rivian

WKN: A3C47B | ISIN: US76954A1034

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a3c47b-rivian



SpaceX

WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a42d4f-spacex



Tesla

WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014

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thyssenkrupp (Muttergesellschaft der erwähnten TKMS)

WKN: 750000 | ISIN: DE0007500001

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Vodafone

WKN: A1XA83 | ISIN: GB00BH4HKS39

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1xa83-vodafone