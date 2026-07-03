US-Techfirmen bauen Dominanz bei Börsenbewertungen aus

(Reuters) - Der Siegeszug Künstlicher Intelligenz (KI) beschert einer Studie zufolge Technologiekonzernen anhaltend kräftige Kursgewinne. Die Marktkapitalisierung der weltgrößten Unternehmen aus dieser Branche sei seit Jahresbeginn um 30 Prozent auf 35,2 ‌Billionen Dollar gestiegen, ergab eine am Freitag veröffentlichte Untersuchung der Unternehmensberatung EY. Insgesamt habe der Börsenwert der weltweit ⁠100 ⁠größten Konzerne um 18 Prozent auf 61,9 Billionen Dollar zugelegt.

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