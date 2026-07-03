TAGESVORSCHAU: Termine am 3. Juli 2026

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 3. Juli

 
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 NOR: Aker ASA, Q2-Umsatz
10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung
10:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung
10:00 DEU: Einhell, Hauptversammlung

DEU/ITA: Zweite Frist des Unicredit-Kaufangebot für Commerzbank läuft Mitternacht aus
DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts - Monat Juni

TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: Rating DOG PMI Dienste 6/26
08:45 FRA: Industrieproduktion 5/26
09:00 ESP: Industrieproduktion 5/26
09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 6/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 6/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 5/26
10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Berufungsverhandlung über Rückforderungen der Investitionsbank Brandenburg von Corona-Soforthilfen, Berlin

DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt die Staats- und Regierungschefs der drei baltischen Länder Lettland, Estland und Litauen
13.30 Pk

HINWEIS
USA: Kein Börsenhandel wegen des Unabhängigkeitstags am 4. Juli. Dieser fällt 2026 auf einen Samstag. An den Märkten wird er deshalb auf den Freitag vorgezogen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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