TAGESVORSCHAU: Termine am 3. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 3. Juli

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 NOR: Aker ASA, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung 10:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung 10:00 DEU: Einhell, Hauptversammlung DEU/ITA: Zweite Frist des Unicredit-Kaufangebot für Commerzbank läuft Mitternacht aus DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts - Monat Juni TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Rating DOG PMI Dienste 6/26 08:45 FRA: Industrieproduktion 5/26 09:00 ESP: Industrieproduktion 5/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 6/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 6/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 5/26 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Berufungsverhandlung über Rückforderungen der Investitionsbank Brandenburg von Corona-Soforthilfen, Berlin DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt die Staats- und Regierungschefs der drei baltischen Länder Lettland, Estland und Litauen 13.30 Pk HINWEIS USA: Kein Börsenhandel wegen des Unabhängigkeitstags am 4. Juli. Dieser fällt 2026 auf einen Samstag. An den Märkten wird er deshalb auf den Freitag vorgezogen

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