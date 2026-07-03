Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 26 June 2026 to 02 July 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code
|
Trading
|
ISIN
|
Aggregated
|
Weighted
|
Market
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
26/06/2026
|
FR0013230612
|
52 424
|
16.4107
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
26/06/2026
|
FR0013230612
|
596
|
16.3449
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
29/06/2026
|
FR0013230612
|
1 441
|
16.6309
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
29/06/2026
|
FR0013230612
|
350
|
16.5994
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
30/06/2026
|
FR0013230612
|
1 976
|
16.5982
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
30/06/2026
|
FR0013230612
|
350
|
16.5800
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
07/01/2026
|
FR0013230612
|
2 112
|
16.7228
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
07/02/2026
|
FR0013230612
|
54 941
|
17.1494
|
XPAR
|
|
|
|
TOTAL
|
114 190
|
16.7787
|
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Tikehau Capital