Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 26 June 2026 to 02 July 2026

Business Wire · Uhr
Artikel teilen:

Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code
(LEI)

Trading
Day

ISIN

Aggregated
volume per day
(number of
shares)

Weighted
average price per
day

Market
(MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

26/06/2026

FR0013230612

52 424

16.4107

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

26/06/2026

FR0013230612

596

16.3449

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

29/06/2026

FR0013230612

1 441

16.6309

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

29/06/2026

FR0013230612

350

16.5994

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

30/06/2026

FR0013230612

1 976

16.5982

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

30/06/2026

FR0013230612

350

16.5800

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

07/01/2026

FR0013230612

2 112

16.7228

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

07/02/2026

FR0013230612

54 941

17.1494

XPAR

 

 

 

TOTAL

114 190

16.7787

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260703931176/en/

Tikehau Capital

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Tikehau Capital

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörsliches Minus
Broker unter Druck nach Medienbericht zu Trade-Republic-Plänengestern, 06:28 Uhr · dpa-AFX
Broker unter Druck nach Medienbericht zu Trade-Republic-Plänen
Rüstungskonzern
Rheinmetall erwartet Einbußen nach Fregatten-Stornierungheute, 07:45 Uhr · dpa-AFX
Rheinmetall erwartet Einbußen nach Fregatten-Stornierung
Social-Media-Konzern
Meta-Ambitionen setzen Chip- und KI-Werte kräftig unter Druckgestern, 10:03 Uhr · dpa-AFX
Eine Silhouette vor dem Logo von Meta.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Tech, Industrie, oder Konsum?
Welche Aktiensektoren im jetzigen Umfeld überzeugenheute, 12:45 Uhr · The Market
BMW und Audi legen zu - VW im Minus
Autoabsatz in Deutschland im ersten Halbjahr gestiegenheute, 10:02 Uhr · Reuters
Verkauf von 900 Millionen Aktien
Toyota und Daimler Truck reduzieren Anteile an Archionheute, 09:29 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen