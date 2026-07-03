Trading-Chance Micron: Korrektur als Einstiegs-Chance

Halbleiterbranche boomt!

Die Halbleiterbranche erlebt eine der dynamischsten Phasen ihrer Geschichte, und im Zentrum dieser Entwicklung steht Micron. Dieses Unternehmen hat sich als globaler Schwergewichtler in der Entwicklung und Herstellung innovativer Speicherlösungen etabliert. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf zwei zentralen Technologien: dem dynamischen Arbeitsspeicher (DRAM), der für die kurzfristige Datenverarbeitung in Computern und Servern unerlässlich ist, und dem NAND-Flash-Speicher, welcher die Basis für moderne, dauerhafte Speicherlaufwerke bildet.

Der Markt, in dem sich der US-Konzern bewegt, ist traditionell stark zyklisch geprägt und durchlebte in der Vergangenheit heftige Phasen von Überangebot und extremem Preisverfall. In jüngster Zeit hat sich die Dynamik jedoch grundlegend verändert, da Speicherchips nicht mehr nur als austauschbare Massenware gelten, sondern als strategische Schlüsselkomponente für Hochleistungsrechner. Die globale Digitalisierung, die massive Aufrüstung von Cloud-Rechenzentren sowie die Ausstattung von Smartphones und Fahrzeugen mit immer komplexerer Elektronik sorgen für einen kontinuierlich hohen Grundbedarf.

In diesem wettbewerbsintensiven Marktumfeld gibt es weltweit nur eine Handvoll Akteure, die technologisch und kapazitätsmäßig in der ersten Liga spielen. Die stärksten Konkurrenten stammen aus Südkorea. Insbesondere Samsung Electronics als weltweiter Marktführer und SK hynix liefern sich ein unerbittliches Kopf-an-Kopf-Rennen um die technologische Krone. Daneben gibt es im Bereich der Flash-Speicher weitere Konkurrenten wie das japanische Unternehmen Kioxia oder den US-amerikanischen Konkurrenten Western Digital. Da die Entwicklung der neuesten Chip-Generationen Milliarden an Forschungsgeldern verschlingt, ist der Markt extrem konsolidiert und der Eintritt für neue Wettbewerber nahezu unmöglich.

Diese Marktkonstellation führte seit Mitte und Herbst 2025 zu einer enormen Kursrallye an der Börse, die den Aktienkurs des Herstellers in ungeahnte Höhen schnellen ließ. Der Hauptbeschleuniger dieses Booms war die explodierende Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (KI). KI-Modelle müssen gewaltige Datenmengen in Sekundenbruchteilen verarbeiten, wofür spezielle Grafikprozessoren zwingend auf sogenannten High Bandwidth Memory (HBM) – also Speicher mit extrem hoher Bandbreite – angewiesen sind. Die jüngste Generation dieses Speichers, HBM3e, erwies sich als technologischer Volltreffer und führte dazu, dass die Produktionskapazitäten des Unternehmens bis weit ins Jahr 2026 hinein restlos ausverkauft waren. Da die Nachfrage das Angebot weltweit drastisch überstieg, kam es zu historischen Preiserhöhungen bei Speicherchips. Die Wall Street feierte die daraus resultierenden, massiven Umsatzsprünge und die immense Ausweitung der Gewinnmargen mit Kursgewinnen von teils mehreren hundert Prozent.

Die Zukunftsperspektiven des Speicherriesen präsentieren sich vor diesem Hintergrund äußerst vielversprechend, auch wenn Risiken bleiben. Die fortschreitende Integration von KI in alltägliche Anwendungen – von lokalen Sprachmodellen auf Smartphones bis hin zur autonomen Fahrzeugsteuerung – wird den Bedarf an schnellem Arbeitsspeicher in den kommenden Jahren weiter anheizen. Analysten gehen davon aus, dass sich dieser KI-Speicher-Zyklus über Jahre hinweg fortsetzen und die traditionelle Anfälligkeit für plötzliche Markteinbrüche deutlich abfedern könnte. Sollten die Großkunden aus dem Tech-Sektor ihre Investitionen in die KI-Infrastruktur jedoch unerwartet drosseln oder die Konkurrenz die Märkte mit eigenen HBM-Chips überschwemmen, könnte die Euphorie abkühlen. Solange der technologische Vorsprung bei der Energieeffizienz und der Geschwindigkeit der Chips jedoch gehalten wird, bleibt der Konzern ein unverzichtbarer Grundpfeiler der modernen Tech-Welt.

Diese Fundamental-Zahlen sind gigantisch

Eine Aktie, die sich so unfassbar steil nach oben bewegt, und das binnen so kurzer Zeit, muss starke fundamentale Argumente liefern, will sie diese Kursentwicklung rechtfertigen. Und das tut Micron! Der Gewinn konnte von 2,47 Dollar im Jahr 2015 auf über 44 Dollar je Aktie im laufenden Jahr extrem gesteigert werden. Doch das Ende der Fahnenstange scheint laut den Unternehmensschätzungen noch lange nicht erreicht sein. Denn für 2028 erwartet man einen Profit von 173 Dollar je Anteilsschein. Die Netto-Marge liegt derzeit bei satten 55 Prozent, was nach der negativen Marge von minus 37 Prozent in 2023 ein regelrechter Quantensprung ist. Spannend ist, dass die Aktie trotz einer Verzehnfachung alles andere als teuer ist. Mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 22 liegt man in etwa auf Höhe des langfristigen Durchschnitts-KGV´s.

Über 1000 Prozent binnen neun Monaten

Wieder so ein Chart, bei dem es im Grunde nicht wirklich etwas zu analysieren gibt. Der Kurs schoss seit September 2025 buchstäblich senkrecht gen Norden. Dabei konnte sich der Wert mehr als verzehnfachen! Bei 100 Dollar gestartet, verbuchten die Papiere einen Höchstkurs von 1255 US-Dollar im Juni 2026, ehe eine Korrektur einsetzte.

Die beeindruckenden Zahlen machen deutlich, dass es sich hierbei nicht einfach nur um eine Blase handelt, wie bei Aktien, die nur durch große Börsenforen gepusht wurden. Bei Micron steckt wirklich eine fundamentale Story dahinter. Dennoch ist natürlich auch auf dem aktuellen Niveau noch immer einiges eingepreist, so dass Korrekturpotenzial besteht.

Unsere Basis-Idee ist, bei dieser Top-Aktie die aktuelle Korrektur für einen neuerlichen Einstieg zu nutzen. Wir handeln also nicht die Korrektur, sondern wollen diese für einen Long-Einstieg nutzen. Begründet ist dies in den gigantischen Zahlen, die das Unternehmen schreibt und den noch gigantischeren Zahlen, die man für die kommenden zwei bis drei Jahre erwartet. Mit dem bisherigen Rücksetzer wurde die absolute Minimal-Korrektur von 25 Prozent absolviert. Bei einem Mega-Bullenrun reicht dies bereits aus.

Normal wäre eine Korrektur bis an das 61,8-Prozent Retracement, das bei 800 Dollar gelegen ist. Hier legen wir ein „Abstauber-Limit“ in den Markt. Ziel langfristig sind neue Allzeithochs und potenzial gar Notierungen jenseits von 1500 US-Dollar.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Wie so oft steht man als Trader vor der Frage, ob man bereits einsteigen oder noch warten sollte. Unsere Lösung für diese Problemlage ist schlicht, in mehreren Tranchen zu kaufen. So kann es sinnvoll erscheinen, seine geplante Position in drei Tranchen aufzuteilen, von denen man eine jetzt direkt kauft und die beiden anderen dann, WENN der Aktienkurs auf 800 Dollar zurücksetzen sollte. So hält man noch genügend Pulver trocken, verpasst aber auch andererseits keinesfalls eine Trendfortschreibung, falls die Korrektur nun bereits abgeschlossen sein sollte. Wir haben ein passendes, konservatives Produkt für diese Trading-Chance ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Micron

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 731,62 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 975 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 3,13. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet BY4YYF.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1255 USD

Unterstützungen: 800/801 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Micron

Basiswert Micron Technology WKN BY4YYF ISIN DE000BY4YYF9 Basispreis 731,62 USD K.O.-Schwelle 731,62 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 3,13 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.