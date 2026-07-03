Berlin, 03. ⁠Jul (Reuters) - Das Bundesverkehrsministerium will bei Gesprächen mit der Deutschen Bahn darauf achten, dass beim künftigen 5G-Ausbau für das Kommunikationsnetz der Bahn eine klare De-Risking-Strategie verfolgt ‌wird. Ob diese einen Ausschluss von Komponenten chinesischer Hersteller bedeutet, wollte die Sprecherin des Ministeriums am Freitag ⁠nicht ⁠sagen. Sie betonte, dass man "ganz klar die Abhängigkeit von anderen Ländern und von einzelnen Herstellern vermeiden" wolle. Das sei auch Teil der China-Strategie der Bundesregierung.

Bisher habe die Bahn über die Nutzung von ‌Komponenten beim alten Kommunikationssystem selbst ‌entschieden. Nun werde es ein gemeinsames Konzept geben, das bis Ende des Jahres vorliegen soll. Eine finale Spezifikation ⁠soll es erst 2028 geben.

Seit einigen Wochen wird wieder ‌intensiver über mögliche Sicherheitsrisiken ⁠in der kritischen Infrastruktur gesprochen. Bei der Bahn hatte es zudem einen Ausfall des alten Bahn-Funks auf 2G-Basis gegeben, für die auch ‌Huawei-Teile genutzt werden sollen. ⁠Die Nutzung von Komponenten etwa ⁠aus chinesischen Firmen ist in kritischen Bereichen des 5G-Mobilfunknetzes bereits ausgeschlossen. Das neue Bahn-Netz soll auf 5G-Basis laufen. Während Sicherheitspolitiker für einen Ausschluss von Produkten etwa aus China sind, haben die chinesischen Firmen jeden Verdacht von Spionage oder Sabotage strikt zurückgewiesen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ..... ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)