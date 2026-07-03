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Vertiefte Partnerschaft zwischen HCD und VAT – der HCD spielt künftig in der VAT Arena



03.07.2026 / 11:00 CET/CEST





Die Hockey Club Davos AG und VAT freuen sich, künftig eine noch engere Partnerschaft einzugehen. Um die seit der Saison 2025/26 auf Anhieb sehr gute Zusammenarbeit weiter auszubauen, erweitert VAT ihr Engagement und tritt ab dieser Saison mit der VAT-Arena als Aushängeschild prominent auf. Der weltweit führende Anbieter von High-End-Vakuumlösungen mit Sitz im St. Galler Rheintal war bereits letzte Saison Co-Sponsor beim Men’s Team des HC Davos.

Beide Partner bekräftigen mit dieser erweiterten Partnerschaft ihr gemeinsames Bekenntnis zu zentralen Werten wie Präzision, Leidenschaft und Spitzenleistung. Ab der Saison 2026/27 tritt VAT zusätzlich zum bestehenden Trikotsponsoring der ersten Mannschaft neu auch als Naming-Partner des Eisstadions sowie als Trikotsponsor der HCD Ladies auf. Der HCD trägt das VAT Logo mit seinem markanten Grün der Marke mit Stolz in die Zukunft und setzt damit weiter auf den nachhaltigen Ausbau des Eishockeysports in der Region und darüber hinaus.

«Wir sehen unser Engagement beim HC Davos als eine nachhaltige Zusammenarbeit für die Region und mit Strahlkraft darüber hinaus.» sagt Urs Gantner, CEO VAT. «Mit der Übernahme des Naming-Rights am Eisstadion Davos unterstreichen wir unsere enge Verbindung zu Schweizer Erfolgsgeschichten und Höchstleistungen. Der HC Davos ist mit seinen 31 Meistertiteln und 17 Siegen beim Spengler Cup seit 1921 unbestritten ein Leader in der Schweizer Sportlandschaft. Wir freuen uns daher sehr, unsere Marke künftig noch sichtbarer im Umfeld dieses traditionsreichen und dynamischen Clubs zu präsentieren.»

«Wir freuen uns sehr, mit VAT als Naming-Right-Partner unserer Spielstätte den erfolgreichen Weg, den wir als Club bereits eingeschlagen haben, konsequent weiterzuverfolgen.» ergänzt Marc Gianola, CEO HC Davos, «Das ist nur möglich im Wissen, starke Partner an unserer Seite zu haben. VAT war von Anfang an mit Leidenschaft dabei – dass sie ihr Commitment nun noch verstärken, erfüllt uns mit Stolz.»

Das Branding des Eisstadions Davos zur VAT Arena erfolgt in den kommenden Wochen.





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