Infrastruktur-Aktie IREN

Vom Bitcoin-Miner zur KI-Story – lohnt sich diese Aktie?

onvista · Uhr
Thema: KI
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IREN gehört aktuell zu den spannendsten, aber auch riskantesten KI-Infrastruktur-Stories an der Börse. Aus einem früheren Bitcoin-Miner ist ein Unternehmen geworden, das plötzlich im Zentrum des KI-Rechenzentrumsbooms steht — mit großen Namen, großen Plänen und einer Bewertung, die einiges vorwegnimmt.

Doch genau hier wird es interessant: Wie viel Substanz steckt wirklich hinter der Story? Ist IREN ein unterschätzter Profiteur des KI-Booms — oder bezahlt der Markt bereits zu viel für eine Zukunft, die erst noch geliefert werden muss?

In dieser Analyse schauen wir uns an, was hinter dem rasanten Wandel steckt, warum die Aktie so viel Fantasie auslöst und welche Punkte Anleger auf keinen Fall übersehen sollten. Es geht um Wachstum, Verträge, Bewertung, Verwässerung — und um die Frage, ob IREN aktuell Chance oder Risiko ist.

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