Warschau und Kiew: Minister versuchen, Zwist zu entschärfen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Außenminister Polens und der Ukraine haben sich in Warschau um eine Beruhigung im Streit über die schwierige Geschichte ihrer Völker im Zweiten Weltkrieg bemüht. Der polnische Minister Radoslaw Sikorski und sein Kiewer Gast Andrij Sybiha seien sich einig gewesen, "dass Wahrheit, Respekt und das Gedenken an die Opfer weiterhin zentrale Elemente der bilateralen Beziehungen sind". Das teilte das polnische Außenministerium mit.

Der Streit war Ende Mai aufgeflammt, als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einer Armee-Einheit den Beinamen "Helden der UPA" verlieh. Aus Kiewer Sicht hat die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA) für die Unabhängigkeit ihres Landes gekämpft. Ihre Partisanen ermordeten aber 1944 unter deutscher Besatzung Zehntausende Polen in der heutigen Westukraine.

Selenskyj verlor polnischen Orden

In Polen löste die Ehrung der UPA Empörung aus. Der rechtskonservative Präsident Karol Nawrocki entzog Selenskyj den höchsten polnischen Orden und verschärfte damit gegen den Rat der Regierung den Konflikt.

Sybiha schlug nach eigenen Angaben Anti-Krisen-Maßnahmen vor wie Konsultationen der Außenministerien und Beratungen von Historikern. Auch Kirchenführer beider Seiten sollten an den bilateralen Gesprächen beteiligt werden. Sybiha bekräftigte, dass polnische Experten in der westukrainischen Region Wolhynien weiter nach Gräbern der Opfer suchen dürften.

Zugleich blieb er in der Sache hart: "Wir respektieren die Geschichte anderer, und wir erwarten von unseren Partnern die gleiche Einstellung gegenüber unserer Geschichte und Unabhängigkeit."

Umfrage: Polen billigen harte Haltung gegen Ukraine

In der Abwehr russischer Aggression sind die Ukraine und Polen aufeinander angewiesen, doch der Geschichtsstreit droht auch auf andere Gebiete der Beziehungen überzugreifen. Das polnische Nachrichtenportal "Onet.pl" zitierte eine Umfrage, wonach die Polen sich eher hinter Nawrockis harte Haltung stellen, nicht hinter Ministerpräsident Donald Tusk, der abzuwiegeln versucht.

Aber auch Tusk sagte am Freitag: "Ich bin davon überzeugt, dass gute ukrainisch-polnische Beziehungen im beiderseitigen Interesse liegen. Allerdings erfordern sie auch Entgegenkommen seitens Kiews." Es könne nicht mehr so sein, "dass nur Warschau ständig guten Willen zeigt"./fko/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Reformen
Koalition einigt sich auf Steuerentlastungengestern, 07:20 Uhr · dpa-AFX
Koalition einigt sich auf Steuerentlastungen
Nahost im Blick
Indirekte USA-Iran-Gespräche positiv verlaufengestern, 04:05 Uhr · dpa-AFX
Indirekte USA-Iran-Gespräche positiv verlaufen
Wochenlange Gespräche
US-Regierung hebt Blockade von Anthropics KI-Modellen auf01. Juli · dpa-AFX
Jemand hält einen Mikrochip.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Tech, Industrie, oder Konsum?
Welche Aktiensektoren im jetzigen Umfeld überzeugenheute, 12:45 Uhr · The Market
BMW und Audi legen zu - VW im Minus
Autoabsatz in Deutschland im ersten Halbjahr gestiegenheute, 10:02 Uhr · Reuters
Verkauf von 900 Millionen Aktien
Toyota und Daimler Truck reduzieren Anteile an Archionheute, 09:29 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen