Tech, Industrie, oder Konsum?

Welche Aktiensektoren im jetzigen Umfeld überzeugen

The Market · Uhr

Zwischen Erleichterung über die Entspannung im Nahen Osten, steigenden Zinsen und Investitionsboom: Die Zeichen stehen wieder auf mehr Wachstum. Welche Branchen profitieren davon besonders – und mit welchen ETF lässt sich investieren?

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Eine Flagge vor der Börse in New York.
Quelle: Adobe.com/Marco Warm

Dies ist ein Artikel aus dem digitalen Finanzmagazin "The Market NZZ".

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