Welche Aktiensektoren im jetzigen Umfeld überzeugen
The Market · Uhr
Zwischen Erleichterung über die Entspannung im Nahen Osten, steigenden Zinsen und Investitionsboom: Die Zeichen stehen wieder auf mehr Wachstum. Welche Branchen profitieren davon besonders – und mit welchen ETF lässt sich investieren?
Quelle: Adobe.com/Marco Warm
Dies ist ein Artikel aus dem digitalen Finanzmagazin "The Market NZZ".
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