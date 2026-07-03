Tech, Industrie, oder Konsum?

Welche Aktiensektoren im jetzigen Umfeld überzeugen

The Market · 03.07.2026, 12:45 Uhr Uhr

Zwischen Erleichterung über die Entspannung im Nahen Osten, steigenden Zinsen und Investitionsboom: Die Zeichen stehen wieder auf mehr Wachstum. Welche Branchen profitieren davon besonders – und mit welchen ETF lässt sich investieren?