WOCHENVORSCHAU: Termine bis 16. Juli 2026
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 16. Juli
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Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Berufungsverhandlung über Rückforderungen der Investitionsbank Brandenburg von Corona-Soforthilfen, Berlin DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt die Staats- und Regierungschefs der drei baltischen Länder Lettland, Estland und Litauen 13.30 Pk HINWEIS USA: Kein Börsenhandel wegen des Unabhängigkeitstags am 4. Juli. Dieser fällt 2026 auf einen Samstag. An den Märkten wird er deshalb auf den Freitag vorgezogen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 6. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 18:00 DEU: Aumovio, Pre-Close-Call Q2 18:00 ESP: Repsol, Q2-Umsatz DEU: Gea Group, Pre-Close-Call Q2 TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 5/26 09:30 DEU: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 7/26 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26 11:00 EUR: Erzeugerpreise 5/26 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 5/26 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 6/26 (2. Veröffentlichtung) 16:00 USA: ISM-Index Service 6/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Konferenz Bundesagentur für Arbeit (BA) und DGB Baden-Württemberg zu den Potenzialen und Herausforderungen von KI in den Betrieben --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 7. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Shell, Q2-Umsatz 10:00 DEU: TLG Immobilien, Hauptversammlung 11:00 DEU: Delticom, Hauptversammlung 12:00 GBR: Marks & Spencer, Hauptversammlung DEU: Heckler & Koch, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 5/26 08:00 DEU: Industrieproduktion 5/26 08:45 FRA: Handelsbilanz 5/26 14:15 USA: ADP-Bericht zum Arbeitsmarkt 14:30 USA: Handelsbilanz 5/26 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Personaldebatte OEAG Holding GmbH und Arbeitgeberverband Gesamtmetall zu Bürokratieabbau in Unternehmen 09:00 DEU: Tagesspiegel Background Fachkonferenz Agrar & Ernährung --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 8. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 USA: Meta, Hauptversammlung 10:00 DEU: WCM, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Leistungsbilanz 5/26 08:45 FRA: Leistungsbilanz 5/26 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 16:00 USA: Großhandelslagerbestände 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 21:00 USA: Konsumentenkredite SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 9. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Barry Callebaut, Q3-Umsatz 07:30 AUT: OMV, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung 10:00 DEU: Baader Bank, Hauptversammlung 10:00 DEU: Hornbach, Hauptversammlung 10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung 10:30 DEU: Expert, Bilanz-Pk 2026 12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen 12:00 GBR: BT Group, Hauptversammlung 14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung DEU: Volkswagen, AR-Sitzung über möglichen weiteren Stellenabbau TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Geldmenge M2, M3 03:30 CHN: Erzeugerpreise 6/26 03:30 CHN: Verbraucherpreise 6/26 08:00 DEU: Handelsbilanz 5/26 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 10/11.6.26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 6/26 EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband BdB zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M. --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q2 10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung 11:00 DEU: Volkswagen, Absatz Q2/26 15:30 USA: Delta Air Lines, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 6/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Industrieproduktion 5/26 EUR: Treffen der EU-Finanzminister EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten SONSTIGE TERMINE 21:00 DEU: Ende der gut fünfmonatigen Generalsanierung der Bahnstrecke Köln-Wuppertal-Hagen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/26 13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen DEU: Eventuell Börsengang von Smag Mobile Antenna Masts im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse TERMINE KONJUNKTUR DEU: Leistungsbilanz 5/26 08:00 ROU: Verbraucherpreise 6/26 SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen 07:00 NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen 12:00 GBR: National Grid, Hauptversammlung 12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q2-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Im- und Exporte 6/26 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 5/26 06:30 JPN: Industrieproduktion 5/26 (endgültig) 07:00 FIN: Verbraucherpreise 6/26 08:30 CHE: Erzeugerpreise 6/26 08:30 CHE: Importpreise 6/26 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 14:30 USA: Verbraucherpreise 6/26 14:30 USA: Realeinkommen 6/26 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Jahres-Pk Forum Fairer Handel e.V. zur wirtschaftlichen Entwicklung des Fairen Handels in Deutschland im Geschäftsjahr 2025, Berlin USA: Sicherheitskonferenz Aspen Security Forum, Aspen --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 GBR: Rio Tinto, Q2-Umsatz 06:30 SWE: SEB, Q2-Zahlen 07:00 FIN: Elisa, Q2-Zahlen 07:00 NLD: DocMorris, Q2-Umsatz 07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen 07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz 07:30 NOR: Storebrand, Q2-Zahlen 11:30 GBR: Burberry, Hauptversammlung 12:30 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen 22:30 USA: United Airlines, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 5/26 04:00 CHN: BIP Q2/26 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 6/26 04:00 CHN: Industrieproduktion 6/26 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 5/26 08:00 SWE: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig) 09:30 POL: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig) 14:30 USA: Empire State Index 7/26 14:30 USA: Erzeugerpreise 6/26 20:00 USA: Beige Book SONSTIGE TERMINE BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für Überarbeitung des Treibhausgashandelssystems vor, Brüssel IRL: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 16. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 SWE: Nordea Bank, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen 07:00 NOR: Telenor, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Investor, Q2-Zahlen 07:00 CHE: ABB, Q2-Zahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung 10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Halbjahres-Pk, Frankfurt/M. 12:00 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen 12:30 USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen 13:00 DEU: Euwax, Hauptversammlung 13:30 USA: State Street, Q2-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Vinci, Q2-Umsatz 22:00 USA: Alcoa, Q2-Zahlen 22:01 USA: Netflix, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 6/26 08:00 GBR: Industrieproduktion 5/26 08:00 GBR: Bauproduktion 5/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 5/26 10:00 ITA: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig) 11:00 EUR: Handelsbilanz 5/26 14:30 USA: Philadelphia Fed Outlook 7/26 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 6/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 16:00 USA: Lagerbestände 5/26 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 6/26 SONSTIGE TERMINE -- ---------------------------------------------------------------------------------------
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