Wüst sieht offene Fragen bei Koalitionsentscheidung zu Krankschreibung

Düsseldorf, 03. ⁠Jul (Reuters) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst sieht Klärungsbedarf bei den umstrittenen Plänen der Berliner Regierungskoalition für Krankschreibungen. "Die Aufregung ist vielleicht ein guter Anlass zur Klarstellung", ‌sagte Wüst am Freitag in Düsseldorf. Es sei richtig, das Thema der Krankschreibungen anzugehen, betonte der CDU-Politiker. ⁠Er ⁠habe die Kritik an den Plänen aber verstanden. Bei ihrer Umsetzung müsse darauf geachtet werden, ob diese wirklich bedeuteten, dass Menschen bereits am ersten Tag ihrer Erkrankung eine Krankschreibung benötigten oder ob es ‌darum gehe, dass diese für ‌den ersten Tag gefordert werde. Für Menschen mit Migräne sei es etwa schwer, bereits am ersten Tag beim ⁠Arzt zu erscheinen. "Es ist vielleicht klug, wenn man es ‌so regelt, dass man ⁠auch am zweiten oder dritten Tag der Erkrankung beim Arzt vorstellig wird", sagte Wüst. Er schließe aber nicht aus, dass die Beschlüsse der ‌Koalition genau darauf ⁠abzielten.

Die Koalition aus CDU, CSU ⁠und SPD hatte sich zuvor für eine Abschaffung der telefonischen Krankschreibung und für eine Attestpflicht ab dem ersten Krankheitstag entschieden. Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte in diesem Zusammenhang aber betont, dass Unternehmen oder Tarifverträge von der Krankschreibung ab dem ersten Tag abweichen können.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)