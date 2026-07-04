Bitcoin unter Druck: MiCAR, KI-Hype & die Risiken überhebelter Märkte

Im neuen BISON Monatsrückblick für Juni 2026 sprechen Mirco von Bitcoin2Go und Richy von der Gruppe Börse Stuttgart über einen Markt, der trotz geopolitischer Unsicherheit, hoher Bewertungen und regulatorischer Veränderungen erstaunlich widerstandsfähig bleibt.



Das Wichtigste auf einen Blick:



Makro-Lage & Zinspolitik:

Die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen bekommt erneut einen Dämpfer. Die Fed bleibt angesichts der aktuellen Marktlage vorsichtig, während Inflation, Arbeitsmarktdaten und KI-getriebene Preisdynamiken weiter für Unsicherheit sorgen.



Geopolitik & Ölmarkt:

Der Nahost-Konflikt bleibt ein wichtiger Faktor für die Märkte. Trotz fragiler Friedensverhandlungen bleibt die Lage angespannt. Gleichzeitig steht die Frage im Raum, ob sich der Ölmarkt im kommenden Jahr sogar in Richtung eines Überangebots bewegen könnte.



Bitcoin, Treasuries & Verkaufsdruck:

Bitcoin bleibt in einer schwierigen Marktphase. Besonders diskutiert werden Bitcoin-Treasury-Unternehmen und die Frage, ob das Narrativ der permanenten Akkumulation langfristig tragfähig bleibt. Der Verkauf kleinerer Bitcoin-Bestände durch Strategy zeigt, wie sensibel der Markt auf solche Signale reagieren kann.



KI-Hype & SpaceX-IPO:

Auch der Aktienmarkt bleibt im Fokus. Das SpaceX-IPO sorgt für viel Aufmerksamkeit und wirft erneut die Frage auf, wie nachhaltig die aktuellen KI-Bewertungen sind. Mit weiteren potenziellen Tech-IPOs könnte der Markt in den kommenden Monaten noch stärker auf die Probe gestellt werden.



Regulierung in den USA:

Beim Clarity Act gibt es Bewegung, aber noch keinen finalen Durchbruch. Gleichzeitig wird in den USA weiter darüber diskutiert, ob Krypto-Assets in 401k-Altersvorsorgeplänen erlaubt bleiben sollen.

MiCAR-Deadline in Europa:

Ab dem 1. Juli 2026 gilt die MiCAR-Deadline EU-weit. Anbieter ohne entsprechende Lizenz müssen ihr Angebot für EU-Kunden einschränken oder sich schrittweise zurückziehen. Für Nutzer bedeutet das vor allem: Regulierung und Anbieterwahl werden immer wichtiger.



Das und noch viel mehr im BISON Monatsrückblick. Viel Spaß!



[00:00:00] Einleitung & Monatsrückblick Juni

[00:00:23] Zinspolitik der Fed & Inflation durch KI-Chip-Nachfrage

[00:01:42] Geopolitische Spannungen & deren Marktauswirkungen (Fokus: Öl)

[00:04:21] MicroStrategy verkauft Bitcoins: Risiken von Krypto-Treasuries

[00:09:09] Die Gefahr überhebelter Positionen (Leverage) im Kryptomarkt

[00:11:00] Aktienmarkt: SpaceX IPO, KI-Hype und die Gefahr von Exit-Scams

[00:16:19] BlackRock Premium Income ETF für Bitcoin & Optionen-Strategien

[00:19:30] US-Regulierung: Clarity Act & Krypto in 401(k)-Pensionsverträgen

[00:23:20] EU-Regulierung: Einführung der MiCA-Richtlinie ab dem 1. Juli

[00:25:35] US-Bank emittiert neue Stablecoins auf Ethereum und Solana

[00:27:41] Ausblick auf den Juli und Abschluss



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🕐 Das Video wurde am 01.07.2026 um 20:15 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.