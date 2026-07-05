Höhere Zinsen kann es gar nicht geben
Acatis · Uhr
Die Inflation in den USA hat wegen des Irankriegs deutlich angezogen. Mit hohen Zinsen gegensteuern kann die US-Notenbank aber kaum. Für Anleger lässt das nur einen Schluss zu.
Quelle: Melnikov Dmitriy/Shutterstock.com
Die Macht Donald Trumps scheint ihren Zenit überschritten zu haben. Glaubte man am Anfang seiner Amtszeit, er könnte mit Verordnungen das Land regieren, Medien und auch Richter einschüchtern, sieht man nun, dass die freiheitliche amerikanische Demokratie widerstandsfähiger ist, als viele befürchtet haben.
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