Höhere Zinsen kann es gar nicht geben

Die Macht Donald Trumps scheint ihren Zenit überschritten zu haben. Glaubte man am Anfang seiner Amtszeit, er könnte mit Verordnungen das Land regieren, Medien und auch Richter einschüchtern, sieht man nun, dass die freiheitliche amerikanische Demokratie widerstandsfähiger ist, als viele befürchtet haben.

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