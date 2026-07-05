Kolumne von Stefan Riße

Höhere Zinsen kann es gar nicht geben

Acatis · Uhr

Die Inflation in den USA hat wegen des Irankriegs deutlich angezogen. Mit hohen Zinsen gegensteuern kann die US-Notenbank aber kaum. Für Anleger lässt das nur einen Schluss zu.

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Quelle: Melnikov Dmitriy/Shutterstock.com

Die Macht Donald Trumps scheint ihren Zenit überschritten zu haben. Glaubte man am Anfang seiner Amtszeit, er könnte mit Verordnungen das Land regieren, Medien und auch Richter einschüchtern, sieht man nun, dass die freiheitliche amerikanische Demokratie widerstandsfähiger ist, als viele befürchtet haben.

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