Bellevue Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds

15 Jahre erfolgreiches Investieren in Europa – und der Blick nach vorn



06.07.2026 / 07:00 CET/CEST





Kommentar zum Fondsjubiläum, Zürich, 6. Juli 2026

15 Jahre erfolgreiches Investieren in Europa – und der Blick nach vorn

Von Birgitte Olsen, Laurent Picard und Eduardo Bravo

Der Bellevue Entrepreneur Europe Small Fonds feiert sein 15-jähriges Bestehen und blickt auf eine langfristige Erfolgsbilanz zurück, die über sehr unterschiedliche Marktphasen hinweg aufgebaut wurde. Seit Auflegung hat die Strategie eine starke absolute und relative Performance erzielt und ist dabei ihrer konsequenten Investmentphilosophie treu geblieben. Mit Blick auf das nächste Kapitel sieht das Portfoliomanagementteam attraktive Chancen bei europäischen Small- und Mid-Caps.

Das Team ist stolz auf diesen Meilenstein, nicht zuletzt, weil Langlebigkeit und Outperformance im aktiven Asset Management selten sind. Seit der Lancierung hat die Strategie eine annualisierte Nettorendite von rund 11% erzielt, was in etwa einer Verfünffachung des ursprünglich investierten Kapitals entspricht. Zudem hat sie ihre Benchmark übertroffen und rangiert im Vergleich zu Mitbewerbern im ersten Quartil. In diesem Zeitraum hat die Strategie die Eurokrise, den Brexit, die COVID-19-Pandemie, den Krieg in der Ukraine, den Zinsschock von 2022, Zölle sowie erneute geopolitische Spannungen gemeistert. Diese Beständigkeit in unterschiedlichen Marktumfeldern spiegelt die Disziplin der Investmentphilosophie und des Investmentprozesses wider.

«Fünfzehn Jahre sind ein bedeutender Meilenstein, denn sie stellen die Beständigkeit der Strategie unter Beweis», sagt Birgitte Olsen, Team Head und Co-Lead Portfoliomanagerin des Fonds. «Das ist keineswegs selbstverständlich. Gemäss dem jüngsten SPIVA Europe Report überleben weniger als 60% der europäischen Aktienfonds einen Zeitraum von zehn Jahren.»

Eine bewährte Investmentphilosophie

Der Bellevue Entrepreneur Europe Small Fonds konzentriert sich auf europäische Small- und Mid-Caps - ein Anlageuniversum von mehr als 2000 Unternehmen, das weniger intensiv analysiert und weniger effizient bewertet ist als das Large-Cap-Segment. Innerhalb dieses Universums sucht das Team nach unternehmerisch geführten Firmen, die von Gründern, Familien oder engagierten langfristigen Kernaktionären geführt oder beeinflusst werden und bei denen Management und Investoren dieselben Interessen verfolgen.

Ebenso wichtig ist eine stringente Bewertungsdisziplin. Das Team investiert nur dann, wenn ein Unternehmen mit einem deutlichen Abschlag zum geschätzten inneren Wert gehandelt wird, was der Strategie sowohl Aufwärtspotenzial als auch eine Sicherheitsmarge verschafft. Dieser Ansatz ist stilunabhängig. Der Fonds investiert in Value-, GARP- und Growth-Unternehmen, sofern die Fundamentaldaten den Kurs rechtfertigen.

«Unser Wettbewerbsvorteil beruht auf Spezialisierung, Zugang und Geduld», sagt Laurent Picard, Co-Lead Portfoliomanager. «Das europäische Small- und Mid-Cap-Universum ist breit und fragmentiert, was Branchenkenntnisse, lokales Know-how und den direkten Zugang zu den Unternehmen belohnt. Ebenso wichtig ist Geduld. Wir sind bereit, kurzfristige Unsicherheiten auszublenden, wenn wir überzeugt sind, dass das langfristige Wertschöpfungspotenzial eines Unternehmens intakt ist.»

Erkenntnisse aus 15 Jahren

Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus den vergangenen 15 Jahren betrifft die Bilanzstärke und die Qualität des Managements. Rückblickend lassen sich Fehlentscheidungen meist darauf zurückzuführen, dass die Verschuldung unterschätzt oder die Kapitalallokation des Managements nicht kritisch genug hinterfragt wurde. Trifft ein konjunktureller Abschwung auf eine angespannte Bilanz und ein schwaches Managementteam, kann aus einer vorübergehenden Schwierigkeit ein dauerhafter Kapitalverlust werden.

«Finanzielle Stabilität bleibt ein zentrales Element unseres Investmentansatzes», sagt Eduardo Bravo, Portfoliomanager der Strategie. «Derzeit weisen rund 30% der Unternehmen im Portfolio eine Nettoliquidität auf, und der durchschnittliche Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA) des Portfolios liegt unter 1x. Starke Bilanzen sind nicht nur defensiv, sie verschaffen Optionen: die Fähigkeit, weiter zu investieren, Marktanteile zu gewinnen oder schwächere Wettbewerber zu übernehmen, gerade dann, wenn andere sich zurückziehen müssen.»

Attraktive Perspektiven

Das Team ist der Überzeugung, dass die Rahmenbedingungen für europäische Small- und Mid-Caps derzeit so attraktiv sind wie lange nicht mehr. Die Anlageklasse profitiert von einigen der stärksten strukturellen Veränderungen, die die Weltwirtschaft derzeit prägen. Elektrifizierung, KI-Infrastruktur, Energieeffizienz, industrielle Automatisierung und Reshoring sorgen für eine erhebliche Nachfrage nach hochspezialisierten Unternehmen. Viele dieser Unternehmen profitieren nicht nur von diesen Trends, sondern nehmen in ihren jeweiligen Nischen der Wertschöpfungskette eine führende Position ein. Sie verfügen über Preissetzungsmacht und Wachstumspotenzial, das weit über einen einzelnen Konjunkturzyklus hinausreicht.

Gleichzeitig bleiben die Bewertungen attraktiv. Europäische Small Caps werden weiterhin unter ihrem historischen Bewertungsdurchschnitt und mit einem deutlichen Abschlag gegenüber Large Caps gehandelt. Dies ist historisch bemerkenswert, da Small Caps aufgrund ihres überdurchschnittlichen langfristigen Wachstumspotenzials in der Regel mit einer Bewertungsprämie gehandelt wurden.

«Für langfristig orientierte Anleger bietet die Kombination aus sich verbessernden Fundamentaldaten, attraktiven Bewertungen und strukturellem Wachstum aus unserer Sicht eine überzeugende Anlagechance», sagt Birgitte Olsen. «Mit dem nächsten Kapitel bleibt unser Fokus unverändert: Wir verfolgen weiterhin den disziplinierten Investmentansatz, der die Strategie in den vergangenen 15 Jahren geprägt hat, und investieren in qualitativ hochwertige, eigentümergeführte Unternehmen mit dem Potenzial, langfristig nachhaltigen Kapitalzuwachs zu erzielen.»

Erfahren Sie mehr über unsere Anlagelösung.



Kontakt

Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, CH-8001 Zürich,

Fabienne Tresch, Tel. +41 44 267 67 00, ftr@bellevue.ch, www.bellevue.ch



Bellevue – Excellence in Specialty Investments

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit Fokus auf die Bereiche Gesundheitsanlagen, Small & Mid Cap-Strategien sowie weitere Wachstumsstrategien, bei denen ein aktiver Managementstil besonders erfolgversprechend ist. Das Produktangebot umfasst Investmentfonds, active ETFs, Investmentgesellschaften sowie institutionelle Mandate. Gegründet 1993 und an der SIX Swiss Exchange notiert, beschäftigt Bellevue rund 75 Mitarbeitende und schafft durch attraktive Anlageperformance Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per 31. Dezember 2025 beträgt das verwaltete Kundenvermögen CHF 5.3 Mrd.

Disclaimer: Diese Medienmitteilung wird von der Bellevue Asset Management AG herausgegeben. Die Bellevue Asset Management AG ist ein bewilligter Vermögensverwalter und untersteht der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Sie handelt als Investment Manager der Bellevue Funds (Lux) SICAV. Bellevue Entrepreneur Europe Small ist ein Teilfonds der Bellevue Funds (Lux). Der Verkaufsprospekt, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Anteilspreise sowie die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID) und weitere Informationen zum Fonds sind kostenlos in deutscher und englischer Sprache bei der Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, CH-8001 Zürich, bei den Vertretern, Zahlstellen, Facilities- und Informationsstellen oder unter www.bellevue.ch erhältlich. Die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID) stehen in den Sprachen der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos unter www.fundinfo.com zur Verfügung. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen und Daten stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten beziehungsweise zur Zeichnung von Anteilen dar. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Die Performancedaten wurden ohne Berücksichtigung der bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile anfallenden Kommissionen und Kosten berechnet. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf die Performance aus. Weitere Informationen zu den anfallenden Kosten finden sich im Abschnitt «Kosten und Gebühren» des Verkaufsprospekts.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Team Bellevue Entrepreneur Europe Small

Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2360078 06.07.2026 CET/CEST