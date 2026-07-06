AKTIE IM FOKUS: Continental verharren am Jahreshoch - Ausschüttungspläne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Continental haben sich nach ihrem Jahreshoch vom Freitag bei 77,50 Euro zu Wochenbeginn kaum bewegt. Auf der Handelsplattform Tradegate wurden sie zwischen 77 Euro und 75,60 Euro gehandelt.

Der künftig reine Reifenkonzern will einen Großteil der Einnahmen des kurz vor dem Abschluss stehenden Verkaufs der Kunststofftechniksparte Contitech an die Aktionäre weitergeben. 2,5 Milliarden Euro des erwarteten Mittelzuflusses von rund 3,1 Milliarden Euro sollen entweder in Form einer Sonderdividende oder über den Rückkauf von Aktien und eine außerordentliche Ausschüttung an die Anteilseigner fließen.

Analyst Michael Foundoukidis von Oddo BHF rechnete vor, dass eine vollständige Sonderdividende 12,50 Euro je Conti-Aktie entspräche. Im Falle einer hälftigen Sonderausschüttung und hälftigen Aktienrückkäufen, würde der Anteil der IHO Holding der Familie Schaeffler auf über 50 Prozent steigen. Nach seinem Verständnis müsse durch einen passiven Anstieg dennoch kein Pflichtangebot für eine Komplettübernahme erfolgen, da die dafür maßgebliche 30-Prozent-Schwelle bereits im Jahr 2013 überschritten worden sei. Ein Besitz der Hälfte sei eher firmenintern von Bedeutung als formaljuristisch./ag/mis