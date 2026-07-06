AKTIE IM FOKUS: TKMS auf Hoch seit März - Presse: Kanada mit U-Bootauftrag

FRANKFURT (dpa-AFX) - TKMS haben am Montag angesichts eines Berichts über einen U-Boot-Auftrag Kanadas ihre Tagesgewinne ausgebaut. Damit ist der Kurs damit zurück auf dem höchsten Stand seit Mitte März. Zuletzt ging es an der MDax-Spitze um 11,2 Prozent auf 93,40 Euro hoch.

Wie die kanadische Tageszeitung "The Globe and Mail" berichtet, hat Ottawa informierten Kreisen zufolge das deutsche Unternehmen aus Kiel für den Bau der neuen kanadischen U-Boote ausgewählt.

Die Bundesregierung hatte bereits darauf gehofft, die Rüstungskooperation mit Kanada zum Nato-Gipfel mit dem Abschluss eines milliardenschweren U-Boot-Geschäfts deutlich vertiefen zu können. "Wenn es gelingt, dann wird das Kanada an uns für Jahrzehnte binden", hieß es einen Tag vor Beginn des Gipfels aus deutschen Regierungskreisen. "Das wäre ein sehr guter Startpunkt für eine strategische Zusammenarbeit." Und es wäre "ein sehr gutes Signal", wenn eine solche Entscheidung "im Kontext" des Nato-Gipfels kommuniziert würde.

Das Spitzentreffen beginnt am Dienstag in der türkischen Hauptstadt Ankara./ck/mis