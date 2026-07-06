Aktien Europa Schluss: Leichte Verluste überwiegen zum Wochenbeginn

dpa-AFX · Uhr
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PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Von überwiegend leicht fallenden Kursen war der Wochenauftakt an Europas Börsen gekennzeichnet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 erklomm am Montag im frühen Handel zwar erneut ein Rekordhoch, drehte danach aber ins Minus und schloss 0,23 Prozent tiefer bei 6.398,01 Punkten. Gemieden wurden von den Investoren vor allem die als defensive Investments geltenden Sektoren Versorgung, Gesundheit und Lebensmittel.

Auch außerhalb des Euroraums war für die Optimisten am Markt nicht viel zu holen: Bei einem ruhigen Handel gab der britische FTSE 100 um 0,26 Prozent auf 10.651,77 Zähler nach. Für den schweizerischen SMI ging es um 0,85 Prozent auf 14.302,26 Punkte abwärts. Hier belasteten überdurchschnittliche Verluste der beiden Pharmariesen Roche und Novartis ./bek/he

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