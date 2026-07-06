Aktien New York
Dow stagniert nach Rekordhoch - Nasdaq zeigt Stärke
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Adobe.com/Marco Warm
Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende sind die US-Aktienmärkte uneinheitlich in die neue Börsenwoche gestartet. Während sich die Standardwerte an der Wall Street am Montag schwertaten, legten die Technologiewerte an der Nasdaq teilweise kräftig zu.
Der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte zwar unmittelbar mit Handelsbeginn ein Rekordhoch bei gut 52.052 Punkten. Anschließend gab der Dow die moderaten Gewinne aber wieder ab und verlor zuletzt 0,1 Prozent auf 52.860 Punkte.
Der technologielastige Nasdaq 100 legte dagegen um 1,1 Prozent auf 29.672 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 7.516 Punkte.
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