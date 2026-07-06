ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Bechtle auf 34,50 Euro - 'Buy'

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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle von 34 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des IT-Dienstleisters am 12. August dürften eine ähnliche Geschäftsdynamik wie zum starken Jahresauftakt zeigen, schrieb Andreas Wolf am Freitag in seinem Ausblick. Eine Anhebung der Jahresziele erwartet er aber nicht, da die Messlatte aus dem Vorjahr für die zweite Jahreshälfte immer noch hoch liege. Wolf hob indes seine Schätzungen ein wenig an und rollte die Bewertungsbasis für die Aktien weiter in die Zukunft./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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