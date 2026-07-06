ANALYSE: Goldman Sachs optimistisch für US-Halbleiter - Luft aber dünner

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NEW YORK (dpa-AFX) - Goldman Sachs sieht in den meisten Teilbereichen der US-Halbleiterbranche noch Spielraum für die Markterwartungen. Dies schrieb Analyst James Schneider in seinem Ausblick auf die Berichtssaison vom Sonntag. Nach der "dramatischen Outperformance" des US-Branchenindizes SOX im zweiten Quartal werde die Luft für die Aktien jedoch dünner. Schneider erinnerte daran, dass der SOX im zweiten Quartal um 88 Prozent geklettert sei und der marktbreite S&P 500 "nur" um 14 Prozent.

Taktisch präferiert Schneider zunächst die Aktien von Applied Materials , AMD , ON Semiconductor und sieht eher Korrekturgefahr bei KLA Corp , ARM Holdings und Qualcomm .

Fundmamental überzeugt ist der Experte vor allem für die Bereiche Server-Prozessoren (CPU), anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise (ASIC) sowie den gesamten Speicherkomplex./ag/mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 19:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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